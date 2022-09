ESTA fórmula do Nubank permite antecipar as compras parceladas; veja como fazer

O Nubank oferece diversos serviços em seu aplicativo. Um deles se trata da possibilidade de antecipar as parcelas de compras.

A princípio, o cliente que deseja liberar limite no cartão de crédito para a realização de novas compras, pode antecipar a fatura ou até mesmo a parcela. Vale salientar que existe uma diferença entre a antecipação das funções.

Como antecipar o pagamento de uma compra parcelada?

Em primeiro lugar, ao realizar a antecipação da parcela, o valor será incluído na fatura atual do cartão de crédito. No entanto, o banco concede descontos quando o pagamento é adiantado. Após o pagamento, o limite do cartão é restaurado.

O adiantamento da parcela pode ser feita da seguinte forma:

Primeiramente, acesse o aplicativo do Nubank ;

; Acesse a área de “Cartão de Crédito” e verifique as próximas parcelas;

Ademais, selecione as parcelas que deseja antecipar;

Clique em “Antecipar Parcela”;

Confira o desconto e siga o procedimento;

Por fim, feito isso, as parcelas antecipadas serão automaticamente direcionadas à sua fatura atual, podendo ser paga a qualquer momento

O pagamento pode ser realizado via boleto ou por meio do aplicativo do Nubank, com seu próprio saldo.

Como parcelar compras específicas?

Na página inicial no aplicativo do Nubank, clique em “Cartão de crédito”;

Clique em “Parcelar Compras”;

Selecione a compra e indique quantas vezes será parcelada;

Clique em “Ver resumo”;

Confira os prazos e as condições de pagamento;

Clique em continuar e finalize em “Confirmar”.

Além da antecipação da parcela, o Nubank também permite que o cliente pague antecipadamente a fatura do seu cartão de crédito.

Antecipação da fatura do cartão Nubank

Por meio da antecipação da fatura do cartão do Nubank, o cliente vai garantir o acesso ao limite de crédito da ferramenta. Veja abaixo como liberar saldo para compras:

Via boleto

Abra o aplicativo do Nubank; No menu, vá em “Cartão de Crédito”; Toque sobre a fatura que deseja pagar antecipadamente; Selecione a opção “Pagar fatura”, que possui um símbolo de código de barras; Ajuste o valor do pagamento, para a quantia que vai adiantar ou deixa como estar caso fará o pagamento total; Para terminar, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail para ser pago em um estabelecimento.

Via saldo da conta

Abra o aplicativo do Nubank; Escolha a opção “Conta”, que mostra o valor do seu saldo; Em seguida, toque em “Pagar”; Clique em “Pagar fatura do cartão”; Ajuste para o valor que você deseja; Por fim, clique em “Continuar” para confirmar a operação. O pagamento da fatura pelo saldo da conta é automático, sendo assim, o seu limite é liberado na mesma hora.