Estácio tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Estácio está recrutando pessoal, pelo país, para fazer parte da equipe de sucesso. São várias oportunidades anunciadas para quem está buscando registro em carteira em um âmbito de trabalho agradável e que valoriza o colaborador. Veja as informações, a seguir.

Estácio tem vagas de emprego pelo Brasil

A Estácio está divulgando oportunidades para profissionais qualificados e dispostos a complementar com sucesso a equipe, preenchendo as lacunas existentes no quadro de funcionários. Veja quais são as vagas de emprego abertas pela empresa, neste início de semana.

ADVOGADO – FEIRA DE SANTANA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – BANCO DE TALENTOS – EXCLUSIVO PARA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – (REGIÃO CENTRO-OESTE)

ADVOGADO ORIENTADOR PLENO – INTERLAGOS

ANALISTA DE GENTE E GESTÃO – CURITIBA

APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITORIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CURITIBA

COORDENADOR DE CURSO – PSICOLOGIA – SULACAP

COORDENADOR DE CURSO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – – SÃO JOSÉ

COORDENADOR DE POLO EAD – IMPERATRIZ – MA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – VENDAS

AUXILIAR SAÚDE BUCAL

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – BANCO DE TALENTOS – EXCLUSIVO PARA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – (REGIÃO SUL)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/PREPOSTO – REGIÃO SÃO PAULO

INSPETOR DE ALUNOS – RIBEIRÃO PRETO (TARDE/NOITE)

LABORATORISTA AUDIOVISUAL – AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE PUBLICIDADE

MEDIADOR DO NPJ

ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO FÍSICA – NOVA FRIBURGO – RJ

ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO – CONCEIÇÃO

COORDENADOR DE CURSO – DIREITO – SÃO PAULO DE RONDÔNIA – FSP

COORDENADOR DE CURSO – ENFERMAGEM – JATIUCA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – BANCO DE TALENTOS – EXCLUSIVO PARA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – (REGIÃO NORTE)

COORDENADOR DE CURSO – NUTRIÇÃO – UNIJIPA

COORDENADOR DE CURSO – GASTRONOMIA – FLORIANÓPOLIS

INSPETOR DE ALUNOS

COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA –

ELETRICISTA – FORTALEZA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – BANCO DE TALENTOS – EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – (REGIÃO SUDESTE)

ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO – DA PIMENTA BUENO

BANCO DE TALENTOS – RESENDE/RJ

ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO III

CONSULTOR COMERCIAL –

COORDENADOR DE CURSO – BIOMEDICINA – ESTÁCIO – BOA VISTA

ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO ll – ESTÁCIO JUAZEIRO DO NORTE

BANCO DE TALENTOS – EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

COORDENADOR DE CURSO – CURSO DE FARMÁCIA – CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO SÃO LUÍS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ESTÁCIO

COORDENADOR DE CURSO – DESIGN DE MODA – – SÃO JOSÉ

COORDENADOR DE CURSO – GESTÃO – FEIRA DE SANTANA

INSPETOR(A) DE ALUNOS – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

COORDENADOR DE CURSO – ENFERMAGEM – UNIJIPA

COORDENADOR DE CURSO – ENGENHARIA CIVIL – BELÉM

ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO FÍSICA – SANTO ANDRÉ – SP.

Como se candidatar a uma das vagas

Para fazer parte do processo seletivo de recrutamento da Estácio, os interessados podem acessar a todas as informações diretamente na página de inscrição, escolhendo uma das vagas e cadastrando currículo completo. É importante dar atenção a todos os critérios exigidos para garantir que sua inscrição seja encaminhada para o cargo de acordo com suas habilidades.

