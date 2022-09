Estão abertas as inscrições para a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica

O período de inscrição para a 2ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica está aberto. De acordo com o cronograma, as instituições interessadas em participar do evento podem enviar suas propostas para a seleção de projetos que integrarão a 2ª edição até o dia 17 de outubro.

Conforme estabelecido no Edital nº99/2022, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, exclusivamente por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.

Poderão enviar propostas as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal. Também poderão participar instituições privadas.

A seleção visa a escolha de projetos para a composição da Mostra Tecnológica de Projetos de Inovação e para a apresentação de Trabalhos Acadêmicos nos formatos oral e pôster. De acordo com o edital, serão disponibilizados 30 estandes.

Nesta edição, o tema da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica é Tecnologia e da Inovação. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o evento visa promover a participação de estudantes e de profissionais da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimento de projetos de inovação, iniciação e extensão. Nesse sentido, o evento busca ampliar a divulgação e valorização dessa modalidade educacional.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado está prevista para o dia 1º de novembro. A Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica evento vai acontecer entre os dias 28 de novembro a 4 de dezembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília.

Com informações do MEC.

