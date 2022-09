ESTAS dicas certeiras vão fazer o seu nome sair do SPC/SERASA

Ter o nome sujo pode ser um empecilho para muitos cidadãos. Assim, ter o CPF regular em todos os momentos é essencial. Para isso, confira algumas de nossas dicas que vão com certeza te ajudar a sair do cadastro do SPC/Serasa.

A princípio, o nome sujo é um termo popular que usamos para nos referirmos a pessoas que possuem restrições no CPF – Cadastro Pessoa Física. Isso geralmente ocorre quando uma pessoa deixa de pagar suas contas ou até mesmo contrai um empréstimo e não consegue quitar.

Contudo, é possível alterar esse estado e tornar o nome limpo novamente no SPC/Serasa. Veja como fazer o seu nome sair do SPC/SERASA nesta matéria.

Veja também: Nubank libera R$50 para os clientes em setembro via cartão

Como verificar se estou com o nome sujo?

Atualmente, são três as entidades principais que cadastram os consumidores que estão com o nome sujo, sendo a Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Cada uma delas possui informações de determinadas empresas, neste sentido, a consulta deve ser realizada em todos os canais disponíveis.

Serasa

Pelo site da Serasa;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Por telefone, pelo número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC

Pelo site do Boa Vista SCPC;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

SPC Brasil

Pelo site do SPC Brasil;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Veja também: INSS concede ESTE aumento de até 25% na APOSENTADORIA; veja como fazer

Consequências de estar com o nome sujo

Veja algumas das consequências de ter um nome sujo:

Dificuldade de empréstimo;

Dificuldade de acesso a qualquer tipo de financiamento, seja para imóveis, carros ou outras mercadorias;

Dificuldade em abrir conta-corrente ou conseguir um novo cartão de crédito (para quem já tem conta, os bancos podem bloquear cheque especial e cancelar a emissão de novos talões de cheques).

Dicas para o seu nome sair do SPC/SERASA

Como mencionado acima, o primeiro passo deve ser verificar a situação do seu CPF. Depois disso, a melhor forma é tentar ajustar sua situação o quanto antes, pois as limitações associadas ao CPF incluem diversos tipos de bloqueios, como, por exemplo, a emissão dos cartões de crédito e empréstimos de instituições bancárias.

Nesse caso, esse bloqueio ocorre porque cada órgão verifica o CPF do cidadão para ver se ele é um bom pagador, e com base nessas informações libera o crédito. Pior, porém, pode acontecer, onde o crédito acaba sendo liberado, mas muitas vezes com juros muito altos devido ao risco de atrasos ou mesmo falta de pagamento. Com isso em mente, é melhor negociar bons valores com a empresa.

Veja algumas dicas para o seu nome sair do SPC/Serasa

De forma prática, para limpar o nome e tirar a restrição do CPF o consumidor deverá pagar a dívida em aberto que o colocou nesta situação. O pagamento pode acontecer mediante a um acordo com a empresa em que está inadimplente ou somente com a quitação da dívida de forma direta.

A melhor estratégia é tentar uma negociação a começar pelas dívidas de menor valor que podem sofrer quitamento de maneira mais rápida. Assim a condição do CPF melhorará de forma gradativa. Quando houver condições negocie as dívidas de maior valor. Atente-se para não atrasar nenhum pagamento. Do contrário, o acordo terá sido rompido e você ainda terá a dívida em suas mãos, continuando com o nome no SPC/Serasa.

Prescrição da dívida

Primeiramente, uma outra maneira de retirar o nome do registro dos órgãos de proteção ao crédito, é aguardar o término do prazo para prescrição da dívida. Após o encerramento nenhuma cobrança poderá ser realizada, lembrando que o prazo varia segundo o tipo da dívida.

Em síntese, normalmente, os prazos de prescrição das dívidas dos consumidores são de:

3 anos: para notas promissórias, letras de câmbio, aluguéis de imóveis, entre outros;

5 anos: para impostos como IPTU, IPVA, IR, multas de trânsito, contas de consumo comum (água, luz e telefone), entre outros.

Por fim, uma vez prescrita, a dívida não pode ter cobrança. Diante disso, o consumidor pode solicitar a exclusão de seu nome do cadastro de restrição ao crédito.