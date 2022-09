ESTAS dicas vão AUMENTAR o seu score do SERASA e quitar suas dívidas

Atenção, brasileiros de todo o país! Você já pode ter experimentado algum estresse quando se trata de obter crédito. Seja financiando mercadorias, aprovando um empréstimo ou obtendo um cartão. O momento de apreensão antecede à negociação com o sistema de proteção ao crédito. Então, como quitar as suas dívidas e aumentar o score do Serasa?

Seja SPC ou Serasa, em muitos casos, conseguir uma boa pontuação vai te ajudar muito. No entanto, o problema torna-se ainda maior quando os cidadãos estão endividados. Então, veja como quitar dívidas e aumentar o score do Serasa mais rapidamente com a matéria do Notícias Concursos.

Pagar dívidas e aumentar o score do Serasa: entenda como

Primeiro, vale a pena notar que uma pontuação é uma medida de quão confiável uma pessoa é para pagar suas contas. Então, se você pagar suas contas em dia, não procrastinar nas faturas e usar muito seu crédito, sua pontuação aumentará. Caso contrário, sua pontuação cairá gradualmente.

Para conferir sua pontuação com o Serasa, basta acessar o site, cadastrar-se e fazer login gratuitamente.

Níveis de pontuação

Para se ter um parâmetro, veja como se classificam as pontuações:

0 a 300 – Baixo;

301 a 500 – Regular;

501 a 700 – Bom;

701 a 1000 – Muito bom.

Pontuações baixas apresentam vários obstáculos financeiros. É possível contratar serviços tendo baixa pontuação. No entanto, as taxas de juros serão mais altas, os prazos serão mais curtos e as dificuldades serão maiores.

Assim, além de manter as contas em dia, existem outras maneiras de melhorar seus pontos. A atualização do Cadastro de Pessoa Física (CPF) é uma delas.

Como pagar as dívidas e ficar bem no Serasa

É importante lembrar que a presença de dívidas vencidas pode levar a um score ruim. Por isso, use o Feirão Limpa Nome da Serasa para obter cotações e resolver pendências. Se isso não for possível, faça o seguinte:

Entre em contato com os cobradores para negociar parcelas amigáveis;

Comece a quitar a menor dívida, sempre procurando pagá-la rapidamente;

Negocie as maiores até elas se tornarem mais vantajosas;

Deixe os cartões de crédito de lado e comece a economizar para quitar mais dívidas o mais rápido possível.

Assim, em breve, você sairá das dívidas e poderá melhorar sua pontuação.

Como aumentar o score do seu CPF

Uma boa dica é atualizar os dados dentro da plataforma de proteção ao crédito. Essas empresas incluem: SPC, Serasa e Boa Vista. Isso ocorre porque algumas informações eventualmente mudarão com o tempo. Por exemplo, seu salário pode ter aumentado ou você pode ter se mudado para outra cidade.

Portanto, atualize suas informações imediatamente. Isso ajuda muito a melhorar sua pontuação. Outro fator importante é a criação de um registro ativo.

Os cobradores fornecem dados aos órgãos de proteção ao crédito quando os consumidores estão endividados. Mas, os dados também podem gerar valor desde que as contas sejam pagas em dia. Isso acontece por meio de um registro ativo, ou Cadastro Positivo.

Isso seria um argumento a favor dos consumidores. Embora a dívida possa afetar sua pontuação, o Cadastro Positivo pode ajudar a melhorar tal fato. Basta acessar o site do órgão de proteção (SPC, Serasa, Boa Vista) e se cadastrar. Como mencionado acima, ao registrar suas informações, você pode manter seus dados sempre atualizados e aumentar o score do Serasa.