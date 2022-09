ESTES cartões de crédito NÃO têm consulta ao SPC/Serasa e brasileiros já podem solicitar; veja como

Aqueles com restrições no CPF estão limitados na aprovação de produtos financeiros. Assim, o único recurso é recorrer ao cartão de crédito sem consulta ao SPC/Serasa. Isso se deve às restrições que acompanham o nome, que dificultam o acesso a uma vida e oportunidades financeiras mais amplas. Mas, você sabia que pessoas negativadas têm diversas oportunidades hoje em dia?

As opções de cartão de crédito sem consulta ao SPC/Serasa que o Notícias Concursos mostrará na matéria são ideais para um determinado grupo de pessoas. Dessa forma, é possível conseguir um controle financeiro sem maiores complicações. Confira!

Opções de cartão de crédito sem consulta ao SPC/Serasa

Veja a seguir uma lista de instituições que são mais fáceis de aprovar mesmo para quem está negativado. Os cartões operam nas modalidades pré-paga e consignada, voltada para servidores públicos, segurados do INSS e trabalhadores CLT. Confira:

BMG Consignado

Essa opção é ótima para quem quer ter cartão de crédito, mas está com o nome sujo. O serviço é prestado em regime de desconto em folha de pagamento, sendo descontado uma parte do valor faturado dos benefícios ou salários do beneficiário. Além disso, os usuários podem sacar até 70% do limite de dinheiro disponível. As taxas de juros também são baixas, em torno de 3,06%.

Cartão Superdigital

O serviço está disponível como cartão pré-pago e requer o uso de saldo. Com ele, os usuários podem fazer compras em milhares de estabelecimentos da marca Mastercard sem a necessidade de moeda física. O cartão saca dinheiro nas redes Cirrus e Banco24Horas.

Cartão Inter consignado

O cartão funciona de forma consignada e o pagamento mínimo da fatura é debitado diretamente no recibo do titular do cartão. Sua solicitação não requer negociação com SPC/Serasa. Entre essas vantagens, podemos citar a ausência de anuidade, 90% do limite máximo de saque e bandeiras internacionais compradas no exterior.

Cartão Caixa Simples

Este serviço destina-se a aposentados ou pensionistas do INSS com idade inferior a 75 anos. O serviço não tem anuidade e é aceito por diversas lojas físicas no Brasil e no exterior. Em consignação, o valor da fatura é descontado da folha de pagamento. Além de utilizar a versão crédito, o titular também pode sacar parte do valor em dinheiro (com juros) da conta.

Cartão de crédito PagSeguro

Por fim, o cartão PagSeguro é um cartão de crédito sem consulta ao SPC/Serasa e pode ser utilizado como cartão pré-pago. Basta abrir uma conta no app e solicitar a ferramenta sem nenhuma burocracia. Para usá-lo, você precisa depositar uma quantia em dinheiro como saldo. Possui a bandeira Mastercard, bem como um aplicativo que permite o acompanhamento dos gastos.