Estudantes da Semed Penedo conquistam medalhas no Campeonato Alagoano de Natação

Alunos e alunas brilham na etapa realizada em Arapiraca

Secom PMP com Assessoria Semed

Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo participaram da 4ª Etapa do Campeonato Alagoano de Natação, evento realizado no complexo esportivo da Escola Estadual Quintella Cavalcante, em Arapiraca, neste final de semana.

A delegação formada por nove atletas das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) se integrou aos 169 competidores de vários municípios de Alagoas, um novo recorde da competição realizada pela FAEAL (Federação Aquática do Estado de Alagoas).

“Toda logística para viabilizar a participação dos nossos estudantes foi preparada pela SEMED, desde o setor de transporte, de comunicação e nutricionista, com a dedicação de sempre do professor Joel Junior, nosso Coordenador de Educação Física, além do apoio extra e muito especial dos pais que acompanharam a delegação”, destaca o Secretário de Educação Luciano Lucena.

Medalhas para Penedo

O aluno da EMEB Santa Luzia, Luiz Fernando Santos, conquistou o ouro na prova de 200m estilo livre e bronze (50 m peito e 100m peito).

Luiz Fernando também representou Penedo em competição Norte/Nordeste, realizada no último mês de julho.

Outro destaque é a aluna Mayra Letícia. Deficiente auditiva, a estudante da Escola Douglas Apratto Tenório também conquistou medalha de ouro, vencendo as provas de 50 m livre e 50 m costas.

Ainda da EMEB Douglas Apratto, João Emanoel e Evany Costa, subiram ao pódio, ele com segundo lugar nos 50 m livre e terceiro nos 50 m costas, e ela conquistando a medalha de prata nos 50 m costas e 100 m costas.

“Vamos continuar dando o apoio necessário para que nossos estudantes continuem brilhando nas competições, tanto em nível de estado como nacional. Em breve, estaremos implantando em nossas escolas um projeto de incentivo ao esporte, não só na natação como também em outras modalidades”, informa Luciano Lucena.

Texto Professor Ricardo Júnior/Semed, com edição Secom PMP