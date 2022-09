Estudantes do curso sobre Recepção visitam novo hotel em Penedo

Disciplina faz parte do projeto de capacitação profissional promovido pelo Sindhal em parceria com a Prefeitura de Penedo

Além de aulas teóricas com instrutores qualificados, quem se inscreveu no projeto de capacitação profissional que oferta cursos gratuitos em Penedo para o setor turístico também participa de visitas técnicas e aulas práticas.

Foi o que aconteceu com estudantes do curso de Noções Básicas de Recepção. Instruída por Alba Cerqueira, profissional formada em Hotelaria, a turma realizou uma visita técnica ao Hotel Rochedo, o mais recente investimento privado em hospedagem instalado na cidade de Penedo.

Alunos e alunas conheceram a estrutura, as instalações e as particularidades de todas as acomodações do novo hotel, e também aprenderam sobre o funcionamento administrativo do empreendimento.

“Entrar e poder conhecer de perto um hotel foi uma experiência muito bacana, superou as minhas expectativas. Não tenho dúvidas que levarei todo o conhecimento adquirido nesses dias de curso para a vida”, disse Maria Eduarda, aluna do curso de Noções Básicas de Recepção.

As turmas de Noções Básicas de Garçom, Noções Básicas de Camareira e Primeiros Socorros e Combate a Incêndio também participam de aulas práticas.

Após a conclusão dos cursos, o currículo de todos os participantes será divulgado no banco de dados de profissionais de turismo do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Alagoas (Sindhal), a fim de atender aos associados que procuram por profissionais capacitados.

O projeto de capacitação profissional é promovido de forma conjunta pelo Sindhal e a Secretaria do Governo do Estado de Alagoas, em parceria com a Prefeitura de Penedo, através das Secretarias Municipais de Turismo (Setur) e Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

