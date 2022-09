EWZ Capital recruta profissionais em São Paulo

Em busca de novos talentos para compor seu time, a EWZ Capital está recrutando profissionais em São Paulo para o preenchimento de 60 vagas de emprego e trainee. A assessoria de investimentos filiada ao BTG Pactual oferece oportunidades para profissionais interessados em trabalhar na matriz da capital paulista. As contratações visam atender a uma demanda das áreas comercial e de relacionamento com investidores.

A empresa busca jovens que estejam cursando nível superior ou tenham acabado de se formar em um curso de graduação. Não há exigência de curso específico e nem domínio de idiomas, sendo que o principal requisito é ter perfil empreendedor e ser apaixonado pelo mercado financeiro.

Os candidatos devem ter, ainda, boa comunicação oral e escrita e habilidades como: organização e foco em metas e desafios. Ter perfil comercial, saber identificar oportunidades, ter foco no cliente para garantir um atendimento de excelência, possuir certificação ANCOR e conhecimento sobre produtos financeiros são alguns outros requisitos que podem ser exigidos, especialmente para os cargos da área de relacionamento com investidores.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado e alguns benefícios. O destaque fica para a formação e qualificação dos profissionais que desejam atuar na área de finanças e investimentos.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar deverão encaminhar um e-mail para grazielly.cardoso@ewzcapital.com.br.

Sobre a empresa

A EWZ Capital é um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do país. Com sede em São Paulo, a empresa possui unidades no interior do estado, nas cidades de São Roque, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca, além de Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC).