Explicado: Ofertas e promoções de cassinos online

Imagine que você poderia girar a icônica roda da roleta on-line, de graça. Ou, que tal se aventurar através de seu jogo de caça-níqueis favorito com giros livres das rodas? Que tal fazer uma aposta em sua equipe favorita com dinheiro grátis?

Se alguém dissesse que isso era possível, você pensaria que eles estavam rindo – mas na verdade, tudo isso é possível, com a ajuda das várias ofertas de cassinos online disponíveis para os jogadores em sites de cassinos online.

Siga-nos, enquanto nos aprofundamos no que realmente significam as ofertas e promoções dos cassinos online, e o que elas podem eventualmente implicar.

O que é uma oferta/promoção de cassino?

Ao navegar no cassino online, você pode encontrar uma aba chamada promoções – é aqui que todas as ofertas e promoções são colocadas para que o provedor, especialmente para você, as agarre.

Estas promoções são oferecidas como um pouco de agradecimento do provedor, por escolher sua plataforma para suas necessidades de jogo. Todas as ofertas encontradas dentro da seção promocional são opcionais para reivindicar e usar. Não há nenhuma pressão exercida sobre nenhum jogador para reivindicar as ofertas.

Cada oferta promocional difere uma da outra, assim como de provedor para provedor. E, como sempre, certamente recomendamos ler os termos e condições antes de reivindicar qualquer coisa anunciada.

Portanto, vamos explorar alguns tipos de bônus de cassino:

Bônus de Boas Vindas

É muito raro encontrar um provedor de cassino online que não ofereça um tipo de bônus de boas-vindas. Estes são oferecidos aos jogadores que procuram se inscrever na plataforma pela primeira vez e, em alguns casos, você poderia ver este tipo de oferta incluindo uma porcentagem de seu depósito de volta à sua conta bancária pronta para jogar, ou como spins gratuitos ou apostas grátis.

Novamente, é prudente observar os termos e condições antes de se inscrever e aceitar esta oferta, pois alguns provedores anexarão jogos elegíveis à oferta, onde você só poderá usar suas rodadas ou apostas grátis dentro desses jogos específicos.

Bônus de depósito

Semelhante a um bônus de boas-vindas, você poderá receber uma porcentagem de qualquer quantia que tenha depositado ao abrir a conta. Esta porcentagem pode variar de provedor para provedor, bem como estar disponível apenas em determinados jogos dentro do lobby, portanto é sempre bom verificar os termos e condições antes de reclamar.

Bônus sem depósito

Com um nome que praticamente o dá, para receber este bônus, você não precisa depositar nada em sua conta quando se inscreve pela primeira vez. Basta se inscrever para ativar esta oferta e experimentar alguns dos jogos oferecidos, de graça, sem ter que arriscar nenhum dinheiro.

Bônus de lealdade

Em alguns sites de cassinos, os jogadores existentes recebem uma promoção baseada em sua fidelidade ao site, como forma de dizer obrigado por jogar com eles.

Estas recompensas podem chegar de muitas formas, incluindo pontos de fidelidade que podem ser convertidos em créditos de apostas, ou ser premiados com spins gratuitos, tokens e outros prêmios do gênero.

Bônus de Giro Grátis

Como um dos tipos mais comuns de promoções oferecidas tanto para novos jogadores quanto para os já existentes, as rodadas grátis são normalmente associadas a novos jogos de slot, permitindo que os jogadores experimentem uma nova aventura de graça. Este tipo de bônus concede a você um certo número de free spins, que serão detalhados nos termos e condições, que lhe dão uma chance de ganhar dinheiro real sem ter que gastar nada.

Bônus de Indicação

Se você espalhou a palavra e enviou códigos de referência para seus amigos, e eles se inscreverem usando-o, você receberá um bônus – mais comumente na forma de dinheiro de bônus, com o novo cliente se inscrevendo também recebendo um presente por usar seu código.

Como você pode ver, há muitas ofertas lá fora para mantê-lo entretido dentro dos lobbies do cassino online, enquanto potencialmente aumenta sua banca de jogo. Então por que não começar a explorar para ver o que seu provedor escolhido pode lhe oferecer?