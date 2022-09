FADIP inicia período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023

A Faculdade Dinâmica de Ponte Nova (FADIP) abriu nesta terça-feira, dia 6 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições poderão ser feitas até 12h do dia 2 de novembro.

Conforme orientações do edital, as inscrições podem ser feitas no site da Faculdade e no site do Instituto Consulplan. O edital estabelece ainda que o valor da taxa de inscrição é de R$ 350,00.

Modalidades de seleção

A seleção do Vestibular de Medicina 2023 contará com duas modalidades: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e provas presenciais. O candidato deverá indicar a modalidade escolhida no momento da inscrição.

Os candidatos que optarem por usar o desempenho do Enem poderão se inscrever com as edições do exame ocorridas nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. O edital estabelece que os estudantes deverão informar o número de inscrição no exame e anexar o boletim de desempenho.

Já os estudantes que optarem pela modalidade tradicional do vestibular realizarão provas aplicadas presencialmente pela FADIP. A aplicação das provas está marcada para o dia 6 de novembro de 2022, domingo, no período das 13h às 18h (horário de Brasília).

A prova será composta por questões objetivas sobre assuntos de disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Além disso, os candidatos responderão a uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

Ao todo, a FADIP está ofertando 31 vagas no curso de Medicina, para ingresso no ano letivo de 2023. O resultado do Vestibular de Medicina 2023 será divulgado a partir das 14h do dia 28 de novembro deste ano.

Veja mais informações no site da instituição.

