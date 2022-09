FAMERP divulga datas do Vestibular 2023 de Medicina e demais cursos

A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) divulgou o cronograma com as principais datas do Vestibular 2023 para ingresso no curso de Medicina e nos demais cursos ofertados na instituição.

De acordo com o edital, o período de inscrição para o Vestibular 2023 será das 10h do dia 8 de setembro até 23h59 do dia 10 de novembro deste ano. As inscrições poderão ser feitas exclusivamente online, por meio do site da Fundação Vunesp, que é responsável por realizar o processo seletivo.

A instituição divulgou também o prazo para os pedidos de redução do valor da taxa de inscrição. Os estudantes de baixa renda poderão fazer as solicitações entre os dias 8 e 21 de setembro. Conforme o edital, poderão fazer os pedidos os candidatos que se enquadram nos seguintes critérios:

estar regularmente matriculado no ensino público brasileiro ou equivalente ou em curso pré-vestibular; e

ter remuneração familiar mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos per capta;

estar desempregado.

Seleção

A oferta total da FAMERP para essa edição do processo seletivo é de 80 vagas para o curso de Medicina, 60 para Enfermagem e 20 para Psicologia.

A classificação dos inscritos será feita através da aplicação de provas, feita pela Fundação Vunesp. A aplicação das provas está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro (terça e quarta-feira), das 14h às 18h. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 2 de dezembro.

Além de uma Prova de Redação em Língua Portuguesa, os estudantes farão uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 80 questões objetivas e uma Prova de Conhecimentos Específicos, constituída por 20 questões dissertativas de Biologia, Química e Física.

A divulgação do resultado, com a lista de classificados na 1ª chamada, está prevista para o dia 25 de janeiro de 2023.

Acesse o site da FAMERP para mais informações.

