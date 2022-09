Família e trabalho: como conciliá-los?

Você já deve ter passado por uma situação onde teve que trabalhar ao invés de passar um tempo com as pessoas que ama. Ademais, a procura por uma carreira de sucesso pode retirar momentos importantes de sua vida. É necessário que a relação família e trabalho sejam harmoniosos, proporcionando uma melhor qualidade de vida.

A princípio, o tempo corrido, as inúmeras tarefas a serem realizadas no dia a dia do profissional, podem exigir do trabalhador a escolha entre realizar as suas funções, ou estar mais presente com seus filhos, maridos e esposas. Afinal, é preciso se dedicar para colocar comida na mesa, pagar as contas e ter um certo conforto.

Entretanto, é necessário observar que há uma necessidade de se buscar um equilíbrio entre os diferentes momentos de sua vida. analogamente, é uma maneira de manter a saúde física e mental, que pode até mesmo ajudar na sua motivação profissional. Deve-se dar a importância devida a atividades realizadas com filhos, amigos, cônjuges e parentes.

Atualmente, em nossa sociedade, há uma impressão de que não temos tempo para nada. Dessa maneira, as tarefas profissionais se acumulam na mesa do escritório. Felizmente, existem meios de organizar melhor o seu dia de forma que você possa ter momentos especiais com as pessoas importantes em sua vida. Vamos lá!

1 – Estabeleça tarefas prioritárias

Uma boa estratégia para organizar melhor o seu tempo é colocar no papel, ou em uma agenda, os compromissos do dia. Aliás, estabeleça prioridades e não se esqueça de incluir o jogo de futebol de seu filho, ou a dança de sua filha. Avalie seus compromissos como trabalhos urgentes, tarefas desejáveis e atividades adiáveis.

2 – Utilize ferramentas tecnológicas

Você pode contar com a tecnologia a seu favor para otimizar seu tempo no serviço. Atualmente é possível realizar muitas tarefas utilizando a internet. Analogamente, não é preciso mais enfrentar filas gigantescas em lotéricas e bancos. Pode-se pagar a grande maioria das contas utilizando a rede mundial de computadores. Dessa forma, utilzie-as para melhorar sua relação entre família e trabalho.

3 – Procure se organizar melhor

Para ter mais tempo para passar com sua família, é essencial que se organize o dia a dia, de forma a dar conta de todas as obrigações. Em síntese, planeje a sua rotina, faça um cronograma detalhado de suas tarefas. Manter o ambiente organizado também pode auxiliá-lo a ter um maior foco e produtividade.

4 – Não acumule tarefas no trabalho

O que você puder fazer para adiantar o serviço, faça. Uma boa dica é começar pelos trabalhos que exigem um menor tempo. Não deixe nada para depois. Todavia, é preciso evitar a procrastinação a qualquer custo. Procure ter uma rotina eficiente e equilibrada, que permita ter um espaço de tempo para passar com a família.

5 – Delegue tarefas

Se puder, conte com a ajuda de seus colegas de serviço para fazer algumas tarefas relacionadas ao seu trabalho. Em suma, mesmo se você for uma pessoa acostumada a realizar vários serviços, pode ser uma boa ideia contar com ajuda de outros colaboradores da empresa, de forma a facilitar seu dia a dia.

6 – Não seja perfeccionista demais

O excesso de auto cobrança gera insatisfação e estresse demasiados, e faz com que uma tarefa simples demore um bom tempo para ser feita. Todavia, é preciso respeitar os seus limites e reconhecer que ninguém é perfeito. Deve-se encontrar um ponto de equilíbrio, realizando um serviço de qualidade, mas que não exija tanto de si.

7 – Valorize o tempo com sua família

No caso de você não ter muito tempo para passar com seus familiares, é importante que se valorize as atividades em conjunto. Procure não discutir ou brigar por questões tolas. Desse modo, dê a importância devida ao contato real, e fuja de relação virtuais. Aproveite cada momento com as pessoas que ama.

8 – Não leve trabalho para casa

Mesmo que você tenha muitas tarefas a serem feitas, deixe-as para o dia seguinte. Estabeleça o compromisso de nunca levar trabalho para casa. O final do dia é um ótimo momento para se passar com seus familiares e deve ser valorizado. O mesmo vale para as horas extras em seu serviço. Do mesmo modo, procure uma harmonia entre a famíla e o trabalho.

9 – Tenha tempo livre

Ao organizar melhor suas atividades no dia a dia, procure garantir um tempo livre para passar com sua família. Pode ser no horário de almoço, na busca das crianças na escola, durante um lanche à noite. Converse e procure saber como andam as suas vidas. Em conclusão, seja presente, sempre que possível.