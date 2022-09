Feirinha do Barro Duro é antecipada para sábado, 01, véspera da eleição

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) informa à população de Penedo e região que a feira livre realizada aos domingos no bairro Santa Luzia acontecerá no sábado do próximo final de semana.

A medida é necessária por motivo da eleição geral para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual marcada para domingo, 02 de outubro.

A antecipação da tradicional Feirinha do Barro Duro também implica em mudança no seu horário habitual. Ao invés de começar no período da manhã, a feira terá início à tarde, prosseguindo até a noite de sábado, 01.