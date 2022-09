FGTS: Caixa CONVOCA trabalhadores a sacarem R$ 8 bilhões ESQUECIDOS; veja como retirar o seu dinheiro

A Caixa Econômica Federal anunciou que os trabalhadores esqueceram um montante equivalente a R$ 8 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores são referentes ao saque extraordinário, liberado pelo Governo Federal entre 20 de abril e 15 de junho deste ano.

Todavia, os titulares podem solicitar o saque de até R$ 1 mil do seu FGTS até o dia 15 de dezembro. Depois dessa data, os valores retornarão às contas dos trabalhadores beneficiados. Lembrando que os recursos foram depositados na poupança digital do aplicativo Caixa Tem.

Prazos sacar os R$ 1 mil do FGTS

Vale ressaltar que aqueles que não movimentarem os valores em um prazo de 90 dias, a contar da data do depósito, terão o dinheiro de volta as contas do FGTS, de forma corrigida. Neste caso, se o trabalhador esqueceu do prazo e ainda deseja sacar os recursos, deverá solicitá-los a Caixa.

“Os trabalhadores que tiverem os recursos retornados automaticamente para a conta de FGTS, em razão da não movimentação dos valores, e ainda desejarem o crédito do Saque Extraordinário, têm até 15/12/2022 para realizar a solicitação pelo App FGTS. Após a solicitação, o crédito será feito na conta digital do CAIXA Tem em até 15 dias”, afirmou o banco em nota.

O Governo Federal liberou mais de R$ 30 bilhões a fim de viabilizar o saque para cerca de 43,7 milhões de brasileiros com direito a nova modalidade. Ademais, é importante ressaltar que o retorno dos valores para quem não resgatou, ao menos uma parte, começou no dia 6 do último mês.

Quem tem direito ao saque extraordinário do FGTS?

A princípio, a nova modalidade de saque só foi liberada para os trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas do Fundo de Garantia. Sendo assim, o valor máximo para sacar da conta é de R$ 1.000 e o depósito é automático, na conta do aplicativo Caixa Tem.

Vale ressaltar que caso o trabalhador não faça o resgate, lembrando que é facultativo, o FGTS só é liberado em situações específicas e previstas por lei. Veja algumas delas a seguir:

Em primeiro lugar, dispensa sem justa causa;

Ademais, em caso de calamidade pública, como em enchentes e vendavais;

Em caso de falecimento do titular. O direito é estendido aos herdeiros habilitados;

Em casos de financiamentos imobiliários pelo SFH;

Fim do vínculo empregatício por acordo entre empregador e empregado;

Na aposentadoria;

Na aquisição da casa própria;

Para trabalhadores com 70 anos ou mais;

Rescisão por culpa recíproca ou por força maior;

Rescisão por falência da empresa;

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Suspensão do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias;

Titular ou dependente portador de HIV;

Trabalhadores ou dependente diagnosticados com câncer;

Por fim, trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave.

Como consultar o benefício?

Confira o passo a passo de como realizar a consulta pelos dois canais: Pelo site: Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento. Pelo aplicativo: Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”. Contudo, há um prazo para que os valores sejam sacados, até 15 de dezembro deste ano.