FGTS: Saque de R$ 1.000 ainda está disponível; Veja como resgatar

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi liberado neste ano pelo Governo Federal. A medida foi uma das ações realizadas com o objetivo de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

O cronograma de saques do FGTS 2022 foi encerrado em junho deste ano. No entanto, o dinheiro segue disponível para saque até dezembro deste ano.

Quer saber como consultar e sacar o seu FGTS? Continue para conferir todas as informações importantes sobre como receber até R$1.000 do Fundo de Garantia em sua conta!

Quem tem direito ao saque extraordinário do FGTS?

Para conseguir efetuar o saque FGTS, o trabalhador deve possuir previamente um saldo em sua respectiva conta do Fundo. O limite máximo é de R$1.000,00.

A princípio, segundo as regras de saque do Fundo de Garantia, o trabalhador não precisa realizar nenhuma ação para receber o dinheiro. Acontece que o valor é creditado automaticamente na respectiva conta no nome do trabalhador no Caixa Tem. Assim, todo o cidadão já tem o dinheiro disponível na sua conta digital.

Por fim, é importante destacar que os valores do fundo podem sofrer movimentação via aplicativo Caixa Tem (disponível para sistemas operacionais Android e iOS), o que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados.

Ademais, o Caixa Tem também libera o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. Seja como for, todo o processo de solicitação do saque ocorre de maneira automatizada.

Dessa forma, o trabalhador não precisará ir a uma agência da Caixa, basta entrar no aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets, e inserir os dados solicitados.

Todavia, o trabalhador deve ficar atento. Embora a maioria dos trabalhadores esteja com o cadastro para receber o dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa, há situações, como por exemplo, em caso de dados incompletos, que não permitem a abertura da conta digital. Nesse caso, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos.

Como movimentar o dinheiro do Fundo de Garantia – FGTS?

Como mencionado, os valores foram depositados no Caixa Tem. Pela plataforma, o trabalhador consegue pagar contas e boletos, utilizar o cartão de débito virtual em compras online, fazer recarga no celular e pagar compras feitas em estabelecimentos com o QR code nas maquininhas.

O aplicativo também permite que os recursos sejam transferidos via Pix ou que sejam sacados sem um cartão específico. Basta ir até um caixa eletrônico ou lotérica e gerar o código para saque no aplicativo. Feito isso, informe o código gerado na plataforma e resgate o dinheiro.

Como consultar o valor que vou receber o FGTS?

É importante destacar que o valor que cada trabalhador vai receber do FGTS vai depender de quanto cada um possui nas suas contas (ativas e inativas).

Seja como for, o saque para todos os trabalhadores estarão limitados a um total de R$ 1 mil, mesmo que o trabalhador tenha saldo muito maior nas contas. Quem possuir um valor menor, receberá o valor integral em suas contas.

A consulta do saldo do FGTS poderá ser feita pelo site e pelo aplicativo do FGTS, disponível para celulares Android e iOS.

Consulta pelo site

Em primeiro lugar, o trabalhador que preferir, pode consultar o saldo do FGTS através do site oficial do Fundo de Garantia. Por lá, será possível saber se o cidadão tem direito ao saque.

Portanto, em caso de resposta positiva, ele também poderá consultar a data de liberação de crédito que será feita pelo Governo Federal.

Consulta pelo aplicativo

Pelo aplicativo, a gama de possibilidades é notadamente maior. O cidadão também poderá saber se há algum saldo em seu nome e também qual será a data do recebimento do benefício, em caso de resposta positiva. Mas além disso, o trabalhador também poderá consultar alguns dados básicos que estão disponíveis.

Ademais, através do aplicativo, o cidadão também poderá informar que não quer receber o saldo do FGTS neste momento. Além disso, é possível fazer a solicitação do retorno do valor creditado para a conta do FGTS.

Por fim, o indivíduo poderá usar a conta para atualizar os dados cadastrais e criar a chamada Conta Poupança Social Digital, que servirá para os depósitos.