FGV oferece curso gratuito de introdução à Economia para estudantes do Ensino Médio

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) iniciou neste fim de semana, no sábado (17), as aulas do curso gratuito de Introdução à Economia ofertado para estudantes do Ensino Médio. A Fundação oferta o curso através da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE). O curso está em sua terceira turma neste ano.

O objetivo do curso é proporcionar aos alunos o desenvolvimento de habilidades para o uso de conhecimentos da economia para poder ajudar em situações comuns do cotidiano. Além disso, o curso permite que os estudantes que têm dúvida sobre o vestibular entendam mais sobre a área de Economia. O curso é gratuito e oferta certificado de conclusão ao final dos encontros.

Segundo a programação do curso, as aulas acontecem no formato híbrido, ou seja, com encontros presenciais e remotos. Os encontros estão marcados para três sábados consecutivos, dias 17 e 24 de setembro e dia 1º de outubro. O curso possui carga horária total de 9h.

Segundo a FGV, o objetivo do curso é de “apresentar, em linguagem não técnica, a maneira como a Economia nos ajuda a pensar diversos problemas do dia-a-dia, propondo soluções inovadoras, baseadas em sólida teoria e conhecimento da realidade concreta”.

Puderam se inscrever para participar do curso estudantes de qualquer uma das séries do ensino médio. O curso é voltado principalmente para quem tem interesse em cursar Economia na graduação, alguma engenharia, ou Administração, Matemática e Direito.

