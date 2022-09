FIES: Caixa informa que renegociação de dívidas ultrapassa 136 mil adesões

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou nesta sexta, dia 9 de setembro, que o número de adesões à renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ultrapassou as 136 mil desde a publicação da medida provisória nº 1.090.

A medida de 30 de dezembro de 2021 permite que estudantes com pagamentos em atraso há mais de 90 dias de atraso renegocie os débitos. De acordo com a CEF, ao todo, foram concedidos R$ 3,7 bilhões em descontos. A CEF informou ainda que a dívida média é de R$ 38 mil por contrato, e que em 87% dos casos, os estudantes optaram por liquidar o saldo devido.

A CEF lançou no dia 1º de setembro um aplicativo que permite que os estudantes solicitem a renegociação de forma virtual. Através do canal, o banco concedeu R$ 395 milhões em descontos.

Descontos

De acordo com as regras estabelecidas na medida, os estudantes com atraso superior a 90 dias poderão realizar o pagamento da dívida à vista, com desconto da totalidade dos encargos e 12% do valor principal. Os estudantes poderão parcelar o pagamento do saldo devedor em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com a isenção total de juros e multas.

Já os estudantes com atraso superior a 360 dias poderão negociar desconto de até 86,5% no valor consolidado da dívida para o pagamento integral do saldo devedor. Ainda de acordo com a medida, os estudantes que estão com dívida e que possuem inscrição no Cadastro Único para Programa do Governo Federal (CadÚnico) podem obter até 99% de desconto sobre o saldo devedor.

Conforme estabelecido pelo MEC, a renegociação das dívidas do Fies deve ser feita através do Banco do Brasil e da CEF, agentes financeiros do Fies.

