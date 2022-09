Filosofia Antiga: resumo para o ENEM

Filosofia Antiga: aquilo que você precisa saber para o ENEM

O termo “filosofia antiga” é utilizado para definir um período específico de produção filosófica que é extremamente abordado por questões de filosofia das principais provas do país, com um destaque para o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para que você consiga entender o assunto, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a filosofia antiga e alguns de seus principais pensadores. Confira!

Filosofia Antiga: introdução

A filosofia antiga surgiu origem na Grécia, no início do século VII a.C.. O país, que na época ainda não era um Estado nacional, comportava-se como um grande centro intelectual, uma vez que a região atraía pensadores de diversas partes do mundo.

Os pensadores da filosofia antiga buscavam explicar os acontecimentos naturais por meio da razão e não mais por meio da mitologia, como acontecia até aquele momento.

Por fim, você precisa saber que esse período da antiga pode ser categorizado em quatro fases principais: período pré-socrático, período socrático, período sistemático e período helenístico.

Filosofia Antiga: principais pensadores

Dentre os principais pensadores da filosofia antiga, podemos citar Heráclito de Éfeso, pensador conhecido pela sua teoria sobre a constante transformação dos elementos, incluindo os seres humanos. Além disso, o filósofo também apontou o fogo como sendo o elemento primordial da natureza e que deveria ter sido o responsável por originar todas as coisas.

Outro grande nome da filosofia antiga é Tales de Mileto, considerado por muitos estudiosos o primeiro filósofo do Ocidente. Tales afirmava que a água era o elemento essencial que havia originado todos os outros elementos da natureza, incluindo os seres humanos.

Por fim, podemos citar o grande filósofo Pitágoras, que viveu entre os anos de 570 a.C. e 490 a.C.. O pensador associava a origem dos elementos aos números. Ainda, Pitágoras tornou-se notório devido ao desenvolvimento da “teoria de Pitágoras”, por meio da qual o pensador afirmava que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos.