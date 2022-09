Five Nights At Freddy’s Characters 2022 Personagens FNAF

Divertir-se com a família e os amigos é uma das melhores coisas de Five Nights At Freddy’s. Mas, um dos aspectos mais frustrantes de Five Nights At Freddy’s é o número de personagens. Você acha todos os personagens de FNAF confusos? Os arquivos de casos de Five Nights at Freddy’s contêm os nomes de muitos personagens. Uma grande variedade de personagens pode ser encontrada em Five Nights at Freddy’s.

E há uma história sombria e tecida em torno da mitologia de cada personagem. Há muitos personagens para acompanhar. Nesta lista, você encontrará os personagens mais proeminentes da FNAF. Agora, é hora de começar a trabalhar com os personagens de FNAF.

Conteúdo: 1 Personagens principais e laterais FNAF 2022

Personagens principais e laterais FNAF 2022 2 Five Nights at Freddy’s (2014) 2.1 Five Nights at Freddy’s 2 (2014) 2.2 Five Nights at Freddy’s 3 (2015) 2.3 Five Nights at Freddy’s 4 (2015) 2.4 Five Nights at Freddy’s: Sister Location (2016) 2,5 Simulador de Pizzaria de Freddy Fazbear (2017) 2.6 Noite personalizada final (2018) 2.7 Palavras finais

Five Nights at Freddy’s (2014)

Com a infinidade de teorias do YouTube e sequências de despejo de exposição, acompanhar os personagens de Five Nights at Freddy’s pode ser um desafio.

É difícil acompanhar todos os nomes dos personagens de FNAF. Além disso, é impossível aprendê-los todos em um curto espaço de tempo.

Portanto, este guia abrangente ajudará você a se tornar um informante mestre de todos os personagens de Five Nights at Freddy’s.

Personagens que variam de FNAF Chica a FNAF Foxy a FNAF Springtrap estão todos listados aqui.

Five Nights at Freddy’s (2014)

Freddy clássico

Bonnie Clássico

Chica Clássica

raposa clássica

Freddy de ouro clássico

Bolinho

Endo-01

Five Nights at Freddy’s 2 (2014)

brinquedo freddy

Toy Bonnie

brinquedo chica

Brinquedo (Diversão) Foxy

Cupcake de Brinquedo

defeito

menino balão

Jay Jay

Shadow (Brinquedo) Bonnie

amigo de papel

Murchado Freddy

Bonnie murcha

Chica murcha

Raposa murcha

Golden Freddy murcho

Shadow (murchado) Freddy

fantoche

Freddy original/não desbotado

Bonnie Original/Imparável

Chica Pristine/Unfaded

Raposa original/não desbotada

Original/Unwithered Golden Freddy

endo-02

Five Nights at Freddy’s 3 (2015)

armadilha de molas

Fantasma Freddie

raposa fantasma

Fantasma Chica

laceração fantasma

BB fantasma

boneca fantasma

Shadow Phantom Freddy

Bolinho das Sombras

Spring Bonnie

Primavera Freddie

cupcake dourado

Paper Freddy

Bonnie de papel

O clássico das sombras Freddy

Bonnie Primavera murcha

primavera endo

Five Nights at Freddy’s 4 (2015)

Pesadelo Freddy

freddles

Pesadelo Bonnie

Pesadelo Chica

Bolinho Pesadelo

Pesadelo Foxy

Pesadelo Fred Urso

pesadelo

Pesadelo de Mangle

pesadelo BB

Marione da Noite

Jack-O-Bonnie

Jack-O-Chica

Jack-O-Squash

pesadelo Endo

armadilha de pelúcia

Fim de pelúcia

Fredbear

Novo bônus de primavera

Sombra Fred Urso

Shadow Spring Bonnie

Five Nights at Freddy’s: Sister Location (2016)

bebê de circo

Ballora

Funtime Freddy

doce

Funtime Foxy

Bidybabs

bebê elétrico

minirreenas

Joãozinho

bruxo

cigano

Cabeças de bebê

Enhard

bebê endoesqueleto

Endoesqueleto Ballora

Freddy endoesqueleto

Bonnie Endoesqueleto

Endoesqueleto Foxy

Endoesqueleto Bidybab

Capô do motor

yendo

lolbit

Máscara Circo Pré-Ennard

Endoesqueleto na frente da máscara de Ennard

Spring Chica/ Animatrônico Desconhecido

Forma de Espaguete Ennard

Armadilha de mola Darkp

Beta Funtime Freddy

Beta Funtime Foxy

Simulador de Pizzaria de Freddy Fazbear (2017)

sucata bebê

ferro velho

Freddy derretido

canhoto

Estrela do rock Freddy

A estrela do rock Bonnie

Estrela do Rock Chica

A estrela do rock Foxy

O papagaio

El Chip

Funtime Chica

Bolinho de diversão

homem da música

Ned Bear

senhor hipopótamo

Sapo Feliz

rabo de cavalo

Orville

boneca de segurança

Balde Bob

Senhor pode fazer

Senhor abraços

#1 caixa

Pan Stan

balde de limpeza

Útil

Cadete de doces

Novos amigos de papel

palhaço limonada

Palhaço de ponche de frutas

Mãos giratórias Gumball

juke box neon

rei do preço

ovo bebê

bebê de sucata não murcho

Máscara Unwithered Molten Freddy

Minijogo de marionete

Endoesqueleto Junk Baby

Endoesqueleto não murcho da Máscara Molten Freddy

Endoesqueleto de estrela do rock

Endoesqueleto Funtime Chica

Endoesqueleto Funtime Cupcake

Endoesqueleto humano musical

Noite personalizada final (2018)

Freddie Fazbear

Bonnie

Chica

Raposa

brinquedo freddy

Toy Bonnie

brinquedo chica

defeito

bb

aa

Chica murcha

Bonnie murcha

A boneca

Golden Freddy

armadilha de molas

laceração fantasma

Fantasma Freddie

BB fantasma

Pesadelo Freddy

Pesadelo Bonnie

Pesadelo Fred Urso

pesadelo

Jake-O-Chica

Pesadelo de Mangle

Marione da Noite

pesadelo BB

Consequências para o velho

bebê de circo

Ballora

Funtime Foxy

Enhard

Lixo e a turma

Útil

Sapo Feliz

senhor hipopótamo

porquinho

Ned Bear

elefante de Orville

Estrela do rock Freddy

A estrela do rock Bonnie

Estrela do Rock Chica

A estrela do rock Foxy

homem da música

El Chip

Funtime Chica

Freddy derretido

sucata bebê

armadilha de sucata

canhoto

Palavras finais

Estes são todos os personagens do All Five Nights At Freddy’s. Comente abaixo se perdemos algum. Obrigado pela visita.

