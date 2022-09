Foco no home office: Dicas que podem ajudar

O foco no home office pode, muitas vezes, ser um desafio e tanto. São tantos motivos pelos quais nos distraímos em casa, que trabalhar remotamente pode até se tornar um “pesadelo”.

Porém, com algumas mudanças no ambiente e um cuidado especial para com a nossa saúde mental, podemos elevar as chances de focarmos em nossas atividades diárias. Veja algumas considerações que podem lhe ajudar acompanhando este texto até o fim.

Dicas para impulsionar o foco no home office

Para impulsionar o foco no home office nós devemos, antes de qualquer coisa, analisar como tem sido a nossa rotina.

Como temos organizado a nossa agenda? De que maneira estamos preparando o espaço de trabalho? Essas perguntas podem ajudar na hora de estabelecer uma organização mais adequada e que eleve a nossa concentração.

Veja as nossas ideias que partem desse pressuposto de autoanálise:

1. Encontre o melhor ambiente

Selecionar o melhor ambiente de trabalho pode ser visto como a “regra número um” para o foco no home office. Afinal, o espaço no qual estamos inseridos pode nos ajudar a ter mais concentração ou pode ser o caminho para maiores distrações.

Sendo assim, considere fatores como:

Possibilidade de iluminação natural.

Circulação de ar adequada.

Mesa e cadeira na altura adequada.

Ambiente relativamente silencioso.

Temperatura agradável.

Materiais à disposição durante o dia de trabalho.

Entre outros pontos que possam criar um espaço aconchegante e motivador.

2. Saiba detectar as distrações

As distrações devem ser detectadas o quanto antes, para que possam ser evitadas. Por exemplo, se você percebe que a sua família tem lhe interrompido constantemente, considere conversar com eles para estabelecer horários para um bate papo – como no momento do almoço, por exemplo.

Além disso, verifique se as notificações no celular são um problema, se há ruídos no ambiente que podem ser diminuídos, etc.

3. Tenha momentos para pausa e descanso

Momentos de pausa e descanso também auxiliam no mantimento do foco no home office. Afinal, a nossa mente precisa desses momentos para descansar e repor as energias, visando ter mais concentração em seguida. Sem essas pausas, saturamos a mente e impedimos que o nosso cérebro consiga prestar plena atenção no que está sendo feito.

4. Considere usar fone de ouvido

O fone de ouvido também pode ser um grande aliado no dia a dia no home office, especialmente se o ambiente de trabalho apresenta muitos ruídos. Considere usar fones com sons da natureza ou músicas instrumentais, caso outros tipos de sons atrapalhem o seu desenvolvimento nas atividades.

É possível, ainda, encontrar fones que “abafam” bastante os sons externos, facilitando o foco.

5. Tenha uma agenda estruturada

Para finalizar, lembre-se de que para manter o foco no home office é preciso saber quais são as suas demandas do dia, visando organizar-se de um modo que garanta o cumprimento das atividades.

Caso contrário, você pode se sentir um pouco “aleatório”, o que dificulta a tomada de decisão de terminar uma tarefa até o prazo X. Sem nenhum tipo de prazo, podemos procrastinar e perder o foco facilmente. Pense nisso e organize a sua rotina no home office.