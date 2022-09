Forma Pará realiza aplicação de provas do PROSEL Especial 2023 neste domingo (18)

A aplicação de provas do Processo Seletivo Especial 2023 do Forma Pará acontece neste domingo, dia 18 de setembro. O exame será aplicado no período da manhã, com início às 9h. De acordo com o cronograma, a abertura dos portões está marcada para às 8h, com fechamento às 9h.

Os candidatos poderão consultar os locais de prova no Portal Fadesp. As instituições participantes recomendam que os estudantes cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. O uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório em decorrência da pandemia da Covid-19.

Será necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação com foto. Só será permitido o uso de canetas esferográficas de tinta azul ou preta para a realização da prova.

De acordo com o edital, a avaliação do Prosel Especial 2023 será composta por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por 35 questões objetivas sobre as questões de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia.

Oferta de vagas

Participam desta edição do Forma Pará a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

A oferta da UNIFESSPA é de 530 vagas, enquanto a UFOPA está ofertando 260 vagas. Já a UFRA está ofertando 1.000 vagas. Todas as universidades reservam vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

A publicação do resultado preliminar da prova objetiva e da lista de selecionados para correção da redação está prevista para 10 de outubro. O resultado preliminar será divulgado no dia 26 de outubro, enquanto o resultado final será publicado em 4 de novembro.

Veja mais informações no Portal Fadesp.

