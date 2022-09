Fortaleza (CE) terá concurso com 417 vagas

Nesta semana, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, divulgou o lançamento de um novo concurso público municipal.

Assim, de acordo com ele, o certame contará com a oferta de 417 vagas para cargos de nível médio e superior. Além disso, já se sabe que algumas das vagas possuem salários de até R$ 20 mil mensais.

Dessa forma, o prefeito José Sarto entende que as novas vagas poderão valorizar certos órgãos estratégicos.

“Vamos contemplar secretarias que nunca tiveram concurso específico antes. Órgãos fundamentais para que a Cidade cresça de maneira sustentável, inclusiva e continue sendo a melhor para se viver”, declarou.

Além disso, o atual secretário do planejamento, orçamento e gestão, Marcelo Pinheiro, falou sobre as carreiras com oportunidades.

“É um contingente importante de novos servidores, em órgãos estratégicos, como PGM (Procuradoria Geral do Município) e Seinf (Secretaria de Infraestrutura), e nos abre a oportunidade de avançar na construção dessas carreiras, na mobilidade do servidor dentro do Município e no reforço eficiente do quadro”, relatou.

Quais serão as vagas?

As oportunidades serão para diversas áreas como, por exemplo, administração, direito, engenharia civil, engenharia agrônoma, arquitetura, medicina veterinário, biologia, design, comunicação social, dentre outras.

Ao todo, portanto, serão 289 vagas para o nível superior e 128 para o nível médio à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Ademais, o certame prevê a contratação de 30 auditores fiscais e 20 analistas para a Secretaria das Finanças (Sefin). Isto é, órgão que não realiza novo concurso há cerca de 20 anos.

Também serão 12 auditores para a Controladoria Geral do Município (CGM) de Fortaleza, em que se encontram os salários mais altos, de até R$ 20 mil mensais.

Confira, abaixo, a quantidade de vagas, de acordo com cada órgão da prefeitura:

Secretaria Municipal de Saúde: 15 vagas;

Secretaria de Finanças (Sefin): 50 vagas;

Procuradoria Geral do Município (PGM): 30 vagas;

Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger): 28 vagas;

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma): 26 vagas;

Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor): 60 vagas;

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor ):7 vagas;

Secretaria de Infraestrutura (Seinf): 16 vagas;

Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor): 15 vagas;

Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor): 13 vagas

Instituto Doutor José Frota (IJF): 13 vagas;

Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza: 12 vagas.

Fortaleza terá novo concurso para a guarda municipal

No mesmo evento, José Sarto também divulgou um novo concurso para a Guarda Municipal de Fortaleza.

Assim, de acordo com o prefeito, será uma oferta com total de mil vagas para o órgão.

Durante o encontro, então, o prefeito realizou a assinatura do documento que formaliza a criação da banca organizadora responsável pelo certame.

Agora, a expectativa é de que aconteça a publicação do edital em breve. Portanto, aqueles que desejam trabalhar no órgão já podem reforçar seus preparativos.

ISS já possui comissão para concurso

No decorrer das últimas semanas, a Prefeitura de Fortaleza iniciou os trabalhos para o lançamento do novo concurso do Tesouro Municipal (ISS Fortaleza). Desse modo, o órgão ofertará vagas para o cargo de auditor e analista.

A publicação da comissão organizadora responsável pela confecção do edital oficial do certame foi em edição do Diário Oficial do último dia 13 de setembro. Desse modo, o grupo ficará responsável por definir o número de vagas do concurso, além da supervisão de todas as suas etapas seletivas.

O concurso para o órgão teve autorização do prefeito de Fortaleza no fim do mês de agosto. Apesar da liberação, então, os trâmites para o lançamento do edital vêm acontecendo desde o ano de 2020.

Na época, divulgou-se que o concurso contaria com a oferta de 50 vagas para o cargo de analista do Tesouro Municipal, tendo o Cebraspe como banca examinadora. No entanto, em 2020, o contrato acabou suspenso em razão da pandemia de Covid-19.

A vigência contratual com o Cebraspe voltou a ser válida a partir do mês de setembro de 2020. Contudo, ainda não se sabe se a organização se manterá.

Concurso ISS Fortaleza terá cargos de nível superior

Para os candidatos que desejam participar do certame do ISS Fortaleza, todas as vagas para o cargo de auditor serão para aqueles com nível superior, independente de qual seja a área de formação.

Já o cargo de analista possui como requisito formação superior em áreas que ainda serão determinadas através do edital oficial do certame.

Em 2019, a remuneração era de R$13.377,28 para o cargo de auditor e de R$8.986,71 para a vaga de analista.

Nesse sentido, entender melhor, a seguirs a atribuição para cada cargo:



Auditor do Tesouro Municipal: participar da montagem da política tributária do Município, com a função de coordenar e realizar serviços de tributação, arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do erário;

Analista do Tesouro Municipal: atuar para o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas com a missão e plano de trabalho da Sefin, com o objetivo de cumprir todas as metas propostas.

Último concurso da entidade foi em 2008

O último concurso público da Sefin Fortaleza ocorreu no ano de 2008. Durante o evento, então, houve a oferta de 60 vagas para os cargos de auditor e analista do Tesouro Municipal.

O cargo de auditor contou como requisito a graduação completa em qualquer área. Já para a vaga de analista exigia-se nível superior nas seguintes áreas de formação: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia, Engenharia e Geografia.

Os candidatos que participaram do processo seletivo para a vaga de auditor passaram por três etapas objetivas. Isto é, sendo a primeira com questões de Conhecimentos Básicos, a segunda de Conhecimentos Específicos e a terceira contou com questões de Conhecimentos Especializados.

Já os inscritos para o cargo de analista passaram por uma prova objetiva de Conhecimentos Básicos e Específicos.

Para ter aprovação na primeira etapa do concurso, o candidato necessitava de alcançar uma pontuação mínima de 50% de aproveitamento em cada exame e 60% no somatório geral.

O concurso contou com validade de um ano, com a possiblidade de prorrogação por igual período.