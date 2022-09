Fórum de Profissões Uniexpo acontece neste sábado (3)

Em sua 24ª edição, a Uniexpo – Fórum de Profissões volta a ser feita de forma presencial após dois anos acontecendo virtualmente, em decorrência da pandemia da Covid-19. De acordo com a programação, o evento acontece neste sábado, dia 3 de setembro, das 11h às 16h.

O evento que proporciona aos estudantes do ensino médio contato com as instituições de ensino superior é totalmente gratuito. No entanto, para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da Uniexpo.

No evento, os estudantes poderão entrar com contato com profissões de diversas áreas e conhecer melhor o funcionamento dos cursos de graduação que possibilitam a entrada no mercado de trabalho.

Assim, o evento conta com diversas palestras sobre a matriz curricular dos cursos, o sistema de avaliação das universidades e a metodologia, o que possibilita aos estudantes a escolha adequada do curso. Além disso, há atividades voltadas para o funcionamento dos vestibulares.

O evento acontece no Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo, com acesso ao lado da estação do metrô Santa Cruz. De acordo com a programação, a atividade de abertura do evento será a palestra “Escolha profissional, sucesso e felicidade”, comandada pelo escritor e autor Leo Fraiman, às 11h30.

Programação da Uniexpo

11h30 – Palestra "Escolha profissional, sucesso e felicidade", com o escritor e autor Leo Fraiman;

12h – Palestra "Como ir bem numa entrevista de emprego mesmo sem experiência", com a jornalista Beatriz Antunes;

12h30 – Palestra "Como escolher uma profissão? Reflexões sobre dúvidas e decisões", com a psicóloga Mariana Gonçalo;

13h – Stand up comedy "#verdades.inconvenientes – O lado bem humorado das coisas sérias", com o dramaturgo e humorista Daniel Salsa;

14h – Palestra "5 sacadas para turbinar sua escolha profissional", com o professor e palestrante Alberto Carneiro;

15h – Palestra "Projetos de vida pós-pandemia! Como pais e educadores podem ajudar nessa jornada?", com o psicólogo e orientador de carreira Tiago Tamborini.

Veja mais informações no site da Uniexpo.

