Franquia de design de interiores vale a pena?

A função do design de interiores é apresentar soluções para que os ambientes internos tenham maior praticidade e uma ambientação agradável para os clientes. Por isso que hoje, nós vamos indicar porque vale a pena investir numa franquia de design de interiores.

O que faz o profissional de design de interiores?

Este profissional atua diretamente nos ambientes internos de residências e empresas, para melhorar a ambientação dos locais. Assim, é possível transformar os cômodos em locais mais práticos, acessíveis e agradáveis, causando um maior bem-estar nas pessoas que frequentam a área, além de favorecer a saúde.

Para tanto, é preciso que o designer se atente às normas e também a alguns detalhes como iluminação, funcionalidade e a ergonomia necessária para manter essa sensação de bem-estar no seu público de interesse. Além disso, é necessário ter um bom senso estético e, dessa forma, não carregar o ambiente de forma visual.

Este segmento está em pleno crescimento, tanto para profissionais da arquitetura quanto de design de interiores e, principalmente, para empreendedores que querem abrir sua nova franquia.

Quais são as possibilidades de atuação de uma franquia de design de interiores?

Entre as diversas opções de atuação da franquia, estão as residências. Isso porque, cada vez mais utilizam menos o espaço físico de construção e, por isso, precisam destes profissionais para organizar o ambiente.

A busca por estes profissionais se volta para deixar os espaços mais lindos, organizados e funcionais, seja para quem já tem uma residência ou para quem pretende comprar ou construir.

As empresas também estão na procura por esses profissionais, uma vez que auxiliam os empreendedores a criar ambientes planejados e funcionais, contando com a beleza do espaço e deixando-os mais agradáveis.

Assim, existem muitas formas de atuação para uma franquia de design de interiores, como:

Prestar consultoria especializada: esse tipo de serviço pode ser realizado por um arquiteto ou design de interiores. Assim, ele é que faz a análise dos espaços e propõe ao cliente opções para reformar ou decorar os ambientes;

Realizar o desenho dos móveis: assim, o desenho dos móveis se volta para tornar o ambiente mais funcional e bonito, além de agradável;

Elaborar o gerenciamento e o desenvolvimento de projetos envolvendo interiores: é uma atuação maior, já que além de analisar os ambientes, irá produzir os projetos e acompanhar todo o desenvolvimento deles até a finalização;

Atuar junto a loja de móveis planejados: este trabalho envolve o desenvolvimento de móveis funcionais e planejados para atender a diferentes funções nos locais internos.

Como se comporta o mercado de franquias de designs de interiores?

O comportamento do consumidor mudou muito nestes últimos 3 anos. Assim, a residência se tornou, em muitos casos, um local de convívio familiar e também de trabalho. E saiba: essa tendência veio para ficar. Sendo assim, foi necessário organizar espaços para atender as duas demandas.

Por permanecerem mais tempo em casa, as pessoas foram criando dinâmicas e percepções da necessidade de modificar os seus espaços, para ficar mais aconchegante e gostoso de se conviver mais tempo. Tanto é, que o setor de móveis planejados cresceu, somente em 2020, mais de 30%, em relação a 2019!

Outra questão, é que os imóveis para compra estão com áreas cada vez menores. Por isso, os espaços precisam ser planejados de maneira a atender as necessidades dos clientes. Logo, uma franquia de design de interiores pode proporcionar ao cliente o desenvolvimento de móveis que possuem mais de uma utilidade. Fazendo isso, é possível pensar em otimizar os espaços e deixar os ambientes aconchegantes.

E tem mais!

Além disso, o desenvolvimento de novas franquias está em franco crescimento, o que demanda uma formatação dos espaços determinados pelas franqueadoras, para que o franqueado replique em suas unidades.

E a atuação dos designers de interiores é fundamental neste processo, tanto para formatar a unidade piloto da franquia, como para acompanhar a replicação do espaço nas novas unidades.

Dessa forma, com a retomada da economia, muitas empresas estão abrindo suas portas e necessitam dos profissionais em uma franquia de design de interiores. Isso porque, eles saberão como deixar os seus ambientes mais bonitos, agradáveis e funcionais. Assim, a atuação da franquia se dará no desenvolvimento de projetos e acompanhamento na execução. Será possível contar com a apresentação de móveis personalizados, otimização de espaços com móveis funcionais, elementos decorativos apropriados. Além disso, haverá uma configuração diferenciada que atenda aos objetivos da marca da empresa.

Por fim, agora você já sabe sobre o mercado e a atuação das franquias de design de interiores! Assim, será possível avaliar se vale a pena realizar o investimento ou não.