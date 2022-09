Franquias com zero investimento – Notícias Concursos

Sabia que existem franquias que você pode trabalhar sem fazer investimento inicial? Normalmente, são nano franquias que funcionam no modelo de negócio home office ou home based. Por isso que hoje, nós vamos indicar os modelos existentes de franquias com zero investimento e as opções existentes.

Quais são os modelos existentes de franquias com zero investimento?

Existem 2 modelos de franquias que não requerem investimento inicial. Como já mencionado acima, se tratam das empresas que atuam em regime home office e as home based. Falaremos agora um pouco mais sobre cada uma. Confira:

Franquia home-office

São franquias em que você realiza as suas atividades em casa, sem precisar de espaço físico específico para atuar. Dessa forma, se torna de baixo custo, pois não exige locação de espaço, investimentos em infraestrutura, contratação de colaboradores.

É específica para pessoas que querem otimizar o tempo, deixando de percorrer longos trajetos para ir até o trabalho, resolver seus problemas pessoais e que querem ser donos do seu próprio negócio. Entre as atividades desenvolvidas, tem-se principalmente a venda de produtos pela internet ou realizando trabalho remoto.

Estudos indicam que em atividades que exigem muita concentração, o formato home office aumenta a produtividade.

Franquia home based

Este formato de franquia possibilita que o franqueado realize parte do serviço em casa e parte fora dela. As franquias que possuem esta forma de funcionamento, normalmente envolvem serviços digitais, ou prestação de serviços.

Existem, por exemplo, produtores de marca e logotipos, que realizam a arte no computador e entregam aos clientes através de e-mail, aplicativos de mensagem na nuvem, entre outros formatos. Assim, não há nenhum tipo de interação física entre produtor de arte e cliente.

Outra situação que pode ocorrer, por exemplo: os prestadores de serviços são contratados a partir de sites ou aplicativos, e o franqueado vai até o local realizar o trabalho. Assim, ele sai temporariamente de casa, somente para realizar o serviço. É o caso de mecânicos, maridos de aluguel, eletricistas, entre outros.

Quais são as opções de franquias com zero investimento inicial?

Entre tantas franquias existentes, apresentamos as mais conhecidas do mercado na sequência:

Magazine Você

É uma microfranquia diretamente vinculada à empresa Magazine Luiza, em que você obtém um e-commerce completo, com todas as mercadorias vendidas nas lojas da rede.

Ao franqueado, cabe fazer a divulgação da sua loja virtual, podendo ser de maneira online ou física. Se você utilizar as ferramentas de marketing de forma adequada, esta franquia pode ser muito lucrativa.

Você não terá custos com investimento inicial e nem taxa de royalties. Somente terá custos com o marketing que você irá fazer.

Assim, para ter um lucro considerável, é preciso realmente investir em marketing, principalmente de maneira virtual, anunciando os produtos nas redes sociais, no Google Adwords, Facebook, entre outros existentes.

Você pode ampliar as suas vendas realizando a venda de porta em porta, pois, assim, terá gastos com panfletos e outros materiais de marketing efetivos para esta forma de comercialização.

Para começar a trabalhar com a franquia, você deve criar o seu e-commerce, fazer a divulgação e, com a efetivação das vendas, você irá receber uma comissão, que é paga nos dias 4 e 19 de cada mês. Cada venda realizada é convertida em pontos. Dessa forma, quanto maior a sua pontuação, maior será a porcentagem de comissão paga.

Catálogo Sidney Oliveira

Esta franquia funciona no modo home based, e não possui custo de investimento inicial para iniciar seu negócio, precisando apenas realizar a compra dos produtos oferecidos na loja do franqueado, em que se ganha 30% de desconto na hora da compra.

Existem mais de 300 produtos para comercializar em diferentes áreas como:

Vitaminas e suplementos;

Produtos de higiene, limpeza e infantis;

Maquiagem como batom e esmaltes;

Produtos para a saúde, importados, além de muitos outros.

Há a possibilidade de vender os produtos pelo dobro do valor de compra, além de receber brindes que também podem ser comercializados. O franqueado faz a venda dos produtos comprados anteriormente, e pode ter lucratividade de até 200% sobre o valor de compra.

Se você tiver uma máquina de cartão, irá ajudar muito na oferta de formas de pagamento, e também evita a inadimplência.

Lembrando que, para ser consultor/franqueado da empresa, não será feita consulta no SPC e nem análise de crédito, uma vez que os produtos são comprados pelo franqueado, para posterior revenda.

Por fim, agora não tem mais desculpa de não ser franqueado, por não ter aporte para fazer o investimento inicial! Escolha uma das opções que trouxemos no post de hoje e veja sua vida mudar com baixo ou nenhum investimento para começar sua jornada!