Sabemos que as franquias do ramo de alimentação são bem lucrativas, principalmente se não é necessário fazer grandes investimentos iniciais. Por isso que hoje, nós vamos indicar algumas franquias de espetinho para você lucrar rápido.

O espetinho se encaixa no segmento de fast food, possuindo um produto de custo reduzido, de fácil produção e consumo rápido.

Se a sua intenção é abrir uma franquia de espetinhos, saiba que o preparo das carnes é o diferencial do negócio, uma vez que é possível apresentar as mesmas carnes, mas com temperos saborosos que fazem toda a diferença.

Além disso, os acompanhamentos para os espetinhos fazem com que ele se torne especial e tenha o diferencial exigido para uma franquia.

Na escolha, priorize pela franquia que se preocupa com esses pontos e tenha certeza de que seu negócio terá muito sucesso.

Franquias de espetinho para lucrar rápido

Apresentaremos na sequência algumas das melhores opções de franquias de espetinho para lucrar rápido:

Espetinhos Mimi

Foi fundada em 1967, com a fabricação de embutidos. Em 1970, passou a organizar festas e, com o sucesso do espetinho oferecido, começou a comercializar espetinhos como uma alternativa de churrasco.

Tem preocupação em apresentar espetinhos de qualidade e de diversos tipos de carne: gado, frango, linguiça, kafta, entre muitos outros. Está presente em mais de 700 pontos de venda, oferecendo espetinhos congelados e assados, que você pode consumir em casa, ou em qualquer uma das unidades.

Possui 3 fontes de atuação: indústria (abastecimento do varejo e das marcas próprias), varejo (utilizando franquias e e-commerce) e eventos (oferecendo uma equipe rápida, qualificada e especialista na arte do churrasco).

Veja os números oferecido pela franqueadora para análise:

Investimento inicial: entre R$ 185 mil e R$ 300 mil;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 80 mil;

Lucratividade: entre 12% e 15%;

Estimativa de retorno do investimento: entre 22 e 24 meses;

Taxa de propaganda: 2% sobre o faturamento bruto;

Taxa de royalties: 6% sobre o faturamento bruto.

Espetto Carioca

A franquia oferece mais de 30 opções de espetinhos, que variam das carnes tradicionais, indo até cortes premium, carnes exóticas e, inclusive, espetinhos vegetarianos e veganos. Além disso, oferece também farofa da casa e molhos.

A saber, essa é uma franquia de bar e restaurante, com a especialidade de oferecer petiscos no espeto. Possui mais de 30 unidades em 6 estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Espírito Santo.

Oferece ao franqueado os seguintes modelos de negócio: bar & restaurante, fast shopping e quiosque bar.

Veja os números oferecido pela franqueadora para análise:

Investimento inicial: R$ 180 mil;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 80 mil;

Lucratividade: entre 12% e 20%;

Estimativa de retorno do investimento: entre 22 e 24 meses;

Taxa de propaganda: 2% sobre o faturamento bruto;

Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto.

Sr. Spetto

Abriu a primeira franquia em 2016, procurando inovar nos produtos e na oferta dos serviços. É uma franquia de boteco, especializada em espetos e acompanhamentos típicos do churrasco brasileiro.

Todos os espetos são produzidos artesanalmente, sem uso de conservantes, pela franqueadora Tudo em Carnes, que possui as certificações necessárias.

Veja os números oferecido pela franqueadora para análise:

Primeiramente, o investimento inicial: entre R$ 59 mil e R$ 174 mil;

Em segundo lugar, uma estimativa de faturamento mensal: entre R$ 44.100 e R$ 73.500;

Logo após, tem-se a necessidade de espaço físico: entre 25 m 2 e 100 m 2 ;

Lucratividade: entre 12% e 20%;

Estimativa de retorno do investimento: entre 6 e 8 meses;

Espetinho Bom

A franquia oferece espetinhos para churrasco com 17 opções de carnes e acompanhamentos variados.

Oferece ao franqueado 5 modelos de negócio: loja de rua, loja de shopping, container, trailer e carrinho de espetinhos.

Veja os números oferecido pela franqueadora para análise:

Investimento inicial: entre R$ 70 mil e R$ 350 mil;

Taxa de franquia: entre R$ 20 mil e R$ R$ 50 mil;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 120 mil;

Lucratividade: 15%;

Estimativa de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses;

Taxa de propaganda: 2% sobre o faturamento bruto;

Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto.

Abrir uma franquia de espetinhos é um negócio para quem quer lucrar e muito, além de precisar de baixo investimento para abrir seu negócio.

Por isso, invista com segurança de que os resultados serão recompensados e altamente lucrativos.

Sendo assim, aposte num bom atendimento ao cliente, local da franquia sempre limpo e organizado e, principalmente, apresente um produto de qualidade e bem assado!

Com tantas boas opções de franquias que trabalham com a venda de espetinhos, certamente uma delas será boa para os seus negócios e, por isso, esperamos que o post de hoje possa ter lhe auxiliado a saber mais sobre o tema e, ainda, contribuir para sua tomada de decisão!

Por fim, agora que você já sabe quais empresas comercializam essa iguaria que faz tanto sucesso por onde passa, que tal escolher a sua e começar hoje mesmo? Boa sorte!