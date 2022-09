Franquias de R$ 100 mil reais para lucrar

Você dispõe de R$ 100 mil reais e quer abrir uma franquia? E, ainda, quer obter grande lucratividade? Então, este artigo é para você. Isso porque, hoje, vamos apresentar algumas franquias de R$ 100 mil reais para investir e lucrar. Acompanhe!

Franquias lucrativas de até R$ 100 mil reais

Antes de tudo, apresentaremos na sequência, algumas das franquias lucrativas existentes no mercado, com investimento inicial de até R$ 100 mil. Assim, confira e veja qual delas pode ser mais interessante e rentável para você.

4 franquias de R$ 100 mil reais para você conhecer e investir:

Chicken Town

É uma franquia que trabalha no ramo de alimentação. Seu foco está nas entregas via delivery, no melhor estilo de fast-food de frango frito. A saber, ela está no mercado desde 2019, e conta com mais de 21 unidades distribuídas no Brasil. Possui como meta, até o final do ano de 2022, dobrar a quantidade de unidades franqueadas.

Seus produtos são conhecidos por serem crocantes, pela receita inglesa muito saborosa e também pela qualidade. Assim, a franquia oferece em seu cardápio: porções individuais e combos de X-burguer, frango frito e sanduíches. A intenção da empresa é a de oferecer produtos para todos os gostos.

Além disso, para o franqueado, é ofertado 3 modelos de negócio:

Primeiramente, o Dark Kitchen: oferece serviço exclusivo de delivery, com investimento inicial de R$ 75 mil;

Em segundo lugar, o modo Delivery: requer ponto comercial com área mínima de 35 m 2 , com atendimento presencial para pedido e retirada. O investimento inicial é de R$ 85 mil;

Logo após, a o tipo Standard: requer ponto comercial com área superior a 35 m 2 , possuindo espaço para refeições no local e delivery. O investimento inicial é de R$ 120 mil.

Além dos valores iniciais, a franqueadora oferece os seguintes números para avaliação:

Primeiro: estimativa de retorno do investimento, entre 12 e 18 meses;

Segundo: taxa de propaganda de 3% sobre o faturamento bruto + R$ 400;

Terceiro: a taxa de royalties, 5% sobre o faturamento bruto, ou R$ 1.000, o que for maior.

Nação Verde

Mais uma opção dentre as franquias de R$ 100 mil reais, surgiu em 2010 com o propósito de “Ser uma empresa em um capitalismo mais consciente e sustentável”. Dessa forma, houve a criação de 3 marcas próprias de produtos naturais:

Primeiramente, a Almazen: focada em alimentos;

Em seguida, a Vymana: que produz cosméticos sem parabenos e não testado em animais;

Por fim, a Bio +: pensada na produção de suplementos.

Ao franqueado, a marca oferece os seguintes canais de venda: em lojas, no e-commerce, utilizando o aplicativo exclusivo, ou através de representantes e fazendo venda direta.

A franqueadora oferece os seguintes números para avaliação para o modelo de franquia home-based:

Investimento inicial: a partir de R$ 15 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses;

Estimativa de faturamento médio mensal: R$ 8 mil;

Taxa de propaganda: não é cobrada;

Taxa de royalties: não é cobrada.

Echosis

A franquia funciona no formato home based, foi criada em 2010, em Lages (SC), oferecendo serviços de marketing digital e também soluções digitais. Tornou-se franquia em 2016, possuindo mais de 52 unidades em todo o Brasil e 1 unidade nos Estados Unidos.

Oferece serviços para empresas que buscam crescer na internet. Assim, trabalha em ofertando conhecimento em e-mail marketing, social media, geração de conteúdo, Google Adwords, Otimização SEO, Remarketing, Google Shopping e outros.

A franqueadora oferece os seguintes números para avaliação para o modelo de franquia home-based:

Investimento inicial: a partir de R$ 44 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 6 e 18 meses;

Estimativa de faturamento médio mensal: R$ 42 mil;

Taxa de propaganda: não existe valor cobrado

Taxa de royalties: não há cobrança.

Emagrecentro

A empresa está no mercado há 36 anos, e tornou-se franquia em 1994. Dessa forma, tornou-se filiada à ABF (Associação Brasileira de Franquias). Por conta disso, já soma cerca de 10 selos de Excelência, entre 2008 e 2020. Foi considerada Franquia 5 Estrelas pela Revista PEGN, e obteve o título de Melhor Franquia do Mundo na Área de Serviços em 2013, em Florença, na Itália.

Tem mais de 315 unidades no Brasil e 3 unidades na Flórida, Estados Unidos.

Oferece os seguintes procedimentos corporais: emagrecimento rápido, tratamento para gordura localizada, flacidez, celulite, pós-parto e emagre kids. Seu método de emagrecimento possui registro no INPI e é chamado de Método 4 fases, que possui:

Metodologia comprovada cientificamente;

Não necessita de cirurgia;

Não passa fome;

N]ao utiliza medicamentos;

Não conta calorias;

Não possui obrigatoriedade de atividades físicas.

A franqueadora oferece os seguintes números para avaliação:

Investimento inicial: a partir de R$ 95 mil;

Taxa de franquia: R$ 20 mil;

Necessidade de espaço físico: 200 m 2 ;

Estimativa de retorno do investimento: a partir de 6 meses;

Margem de lucro: 50%;

Estimativa de faturamento médio mensal: R$ 75 mil;

Taxa de propaganda: não há cobrança;

Taxa de royalties: 11% sobre o faturamento bruto.

Agora que você já tem as informações necessárias, que tal começar a empreender em uma franquia deste valor?