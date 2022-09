Tem pessoas que consideram um mau investimento investir em franquias de saladas e comida saudável. Mas, saiba que esse público está muito enganado e vamos provar a razão! Por isso que hoje, nós vamos indicar franquias de salada e comida saudável e falar sobre se vale a pena investir no ramo.

Por que investir em uma franquia de salada e comida saudável?

Atualmente, as pessoas não têm mais tempo para preparar sua própria refeição ou lanche. Sendo assim, optam por comprar em comércios locais. Além disso, cada vez mais as pessoas buscam se alimentar de forma saudável, para manter a saúde em dia, além de garantir a perda daqueles quilinhos a mais.

Dessa forma, a busca dos clientes pelas franquias passa pela marca e a qualidade dos produtos comercializados. Não adianta querer se alimentar de forma saudável e não garantir que os produtos consumidos não sejam frescos e de qualidade.

Assim, vamos indicar algumas vantagens em se adquirir uma franquia de saladas e comida saudável, para que você tire suas conclusões se vale a pena ou não fazer o investimento:

O mercado de alimentação saudável está em crescimento

Em pesquisa realizada pelo IFB (Instituto Foodservice Brasil) afirma que 40% das pessoas optam por fazer as refeições fora de casa. E, ainda, justificam pela falta de tempo, ou para experimentar novas combinações de alimentos.

O segmento de alimentação saudável é o que mais cresce no setor em que está inserido, uma vez que o brasileiro está privilegiando se alimentar de maneira mais equilibrada para manter a saúde.

A marca possui reconhecimento no mercado

Investir em uma franquia é fundamental para garantir a qualidade dos produtos. Hoje em dia, com o uso do serviço delivery cada vez mais frequente, o que o cliente valoriza é buscar uma alimentação de qualidade.

Isso, normalmente, é garantido pela marca de uma franquia e já é esperado pelo cliente. Além disso, se o nome já é conhecido, os clientes que buscam a franquia, normalmente já sabem o cardápio e o sabor que irão encontrar.

Alimentação é o básico para o ser humano

Passou o tempo em que as pessoas deixavam de comer para trabalhar e, assim, se tornar improdutivo a partir do meio da tarde. Por isso que, para ser mais produtivo, já sabem que é preciso se alimentar, ter um momento de descanso e relaxamento das atividades diárias.

A franquia oferece redução nos custos com propaganda e publicidade

Abrir uma franquia ajuda as pessoas no que se refere à reputação no mercado, imposição da marca, entre tantos outros fatores. Além disso, a franqueadora se responsabiliza pela propaganda e publicidade do local, o que reduz consideravelmente os custos.

Pois todo mundo sabe, que sem propaganda, nenhum empreendimento sobrevive hoje no mercado. É preciso tornar-se conhecido e somente com gastos em propaganda isso é possível.

Franquia de alimentação saudável são as mais fáceis de operar

Investir no segmento de alimentação saudável é o de menor complexidade quando se refere aos processos e operações das franqueadoras. Por ser menos burocrático, apesar das licenças necessárias, é possível investir mais dinheiro na infraestrutura da sua unidade, comprar equipamentos mais aprimorados, investir em promoções, vendas e colaboradores.

É um dos segmentos que possuem maior facilidade para realizar treinamentos com os colaboradores

De nada adianta oferecer as melhores refeições, possuir um cardápio excelente e preços acessíveis se os colaboradores não forem treinados o suficiente para manter um bom relacionamento com o cliente.

A franqueadora oferecerá os melhores treinamentos para os colaboradores, de como servir, como lidar com o cliente, como resolver conflitos, entre tantas outras questões.

Existe uma segmentação ampla para trabalhar com alimentação saudável e saladas

Ao trabalhar com alimentação saudável e saladas, é possível subdividir o segmento e se especializar em um ou mais diferentes ramos de mercado. Você pode oferecer somente alimentação vegana, vegetariana, sem glúten, sem lactose, entre tantas outras opções, ou oferecer todos num só.

Outra maneira de ofertar os serviços, é vender marmitas, comidas congeladas, abrir seu próprio restaurante oferecendo refeições, abrir um fast food de alimentação saudável e por aí vai.

As franquias de saladas e alimentação saudável geram empregos

Além de melhorar a sua saúde financeira, você pode contribuir para a geração de empregos e cumprir o seu papel na sociedade. Ajudar outras pessoas a crescer e se manter financeiramente é um dos fatores de realização pessoal e profissional do empreendedor desta área de atuação.

Com o post de hoje, esperamos que você se motive e inspire para começar sua própria franquia de alimentação saudável. Boa sorte!