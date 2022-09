Fundação Casa do Penedo completa 30 anos com programação aberta ao público

Secom PMP

Quem ainda não conhece o Museu do Rio São Francisco e a Biblioteca Francisco Alberto Sales tem toda a semana disponível para visitar os espaços da Fundação Casa do Penedo.

A instituição que comemora 30 anos de funcionamento está com visitação gratuita e guiada até a próxima sexta-feira, 23, das 9h às 16 horas.

A programação que tem apoio da Prefeitura de Penedo reserva para as 19 horas da próxima quinta-feira, 22, um café literário coordenador por Jean Lenzi, professor diretor da entidade fundada pelo médico e historiador Francisco Sales, falecido em 2018.

Restauração do Chalé dos Loureiros é concluída e inaugurada

O tema do encontro é “A Casa do Penedo e sua atuação junto à comunidade”, um dos pontos da programação que inclui apresentação da Banda Júlio Catarina, sob regência do maestro Douglas Felipe/Monte Pio dos Artistas, do ballet da Companhia Vidança e do cantor e compositor Alê O Santo.

Na sexta-feira, 23, o teatro de bonecos de Carla Emanuelle apresenta Dançando Para a Vida para estudantes das escolas da Secretaria Municipal de Educação, a partir das 14 horas, no auditório do Museu do Rio, o antigo Chalé dos Loureiros.

Na mesma data, Carla Emanuelle lança o livro Arapiraca, Minhas Raízes, Minha Riqueza às 19 horas. A programação do aniversário da fundação será concluída com a intervenção cultural Raízes Africanas, do Centro de Cultura Afro de Penedo.

Programação 30 anos de Fundação Casa do Penedo