Gaúcha do Norte (MT) abre concurso para diversos cargos com salários até R$ 13,8 mil

A cidade de Gaúcha do Norte, no estado do Mato Grosso, está com inscrições abertas para concurso público que tem por objetivo contratar profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para cargos de diversas áreas da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.716,67 a R$ 13.800,00 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a KLC Concursos.

Vagas e salários Gaúcha do Norte – MT

Ao todo, a prefeitura de Gaúcha do Norte oferece 286 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Agente de Manutenção e Limpeza Escolar – 13 vagas;

Agente de Nutrição Escolar – 15 vagas;

Agente de Transporte Escolar – 10 vagas;

Agente de Segurança e Vigilância Escolar – 2 vagas;

Atendente Geral de Saúde – 1 vaga;

Auxiliar de Limpeza – 8 vagas;

Agente de Serviços Gerais – 4 vagas;

Atendente/ Recepcionista;

Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino – 10 vagas;

Agente de Serviços Gerais – Masculino – 1 vaga;

Borracheiro;

Cozinheira – 2 vagas;

Cozinheiro – Masculino – 1 vaga;

Eletricista Automotivo – 1 vaga;

Gari (10); Mecânico de Máquinas Pesadas – 2 vagas;

Mecânico de Veículos Leves – 2 vagas;

Motorista – 5 vagas;

Motorista – 10 vagas;

Operador de Máquinas – 11 vagas;

Orientador Sócio Educativo – 1 vaga;

Pedreiro – 11 vagas;

Servente de Pedreiro – 5 vagas;

Vigilante – 5 vagas;

Vigilante – 2 vagas;

Vigilante Sanitário – CR.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 3 vagas;

Agente Municipal de Saneamento – Serviço Braçal – 3vagas;

Agente Administrativo – CR;

Agente Comunitário de Saúde – 15 vagas;

Agente de Combate a Endemias – 2 vagas;

Agente de Consultório Dentário – 1 vaga;

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial – 29 vagas;

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial – Escola Indígena – 1 vaga;

Fiscal de Obras e Posturas – 1 vaga;

Fiscal de Tributos/Agente Tributário – CR;

Técnico em Enfermagem – 10 vagas;

Técnico em Laboratório – 1 vaga;

Técnico em Radiologia/ Mamografia – 1 vaga.

Nível Superior

Assistente Social – CR;

Assistente Social – 1 vaga;

Biólogo – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Bioquímico/ Farmacêutico – 3 vagas;

Educador Físico – CR;

Enfermeiro – 5 vagas;

Fisioterapeuta – 3 vagas;

Fonoaudiólogo – CR;

Médico – 2 vagas;

Nutricionista – CR;

Odontólogo – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Maestro – 1 vaga;

Professor Licenciatura Plena em Pedagogia – 40 vagas;

Professor Indígena I – 2 vagas;

Professor Indígena II – 7 vagas;

Professor Licenciatura Plena em Português – 1 vaga;

Professor Licenciatura Plena em Matemática – 1 vaga;

Professor Licenciatura Plena em Artes – 1 vaga;

Professor de Licenciatura Plena em História – 1 vaga;

Professor Licenciatura Plena em Geografia – 1 vaga;

Professor Licenciatura Plena em Ciências Biológicas – 1 vaga;

Professor Licenciatura Plena em Inglês – 1 vaga;

Professor Licenciatura Plena em Educação Física – 4 vagas;

Técnico de Apoio Educacional – Nutrição – 1 vaga;

Técnico de Apoio Educacional – Psicopedagogia – 1 vaga;

Técnico de Apoio Educacional – Fonoaudiologia – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela cidade de Gaúcha do Norte variam entre R$ 1.716,67 a R$ 13.800,00 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.716,67 a R$ 3.244,58 para uma jornada de trabalho de 40 horas.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.716,67 a R$ 5.064,63 para jornada de trabalho de 40 horas.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 2.884,22 a R$ 13.800,00

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Gaúcha do Norte é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Gaúcha do Norte – MT

Os interessados em participar do concurso da Gaúcha do Norte até o dia 27 de setembro de 2022 a 12 de outubro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da KLC Concursos.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 80,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido.

Etapas concurso Gaúcha do Norte – MT

O concurso da Gaúcha do Norte avaliará os candidatos por meio de provas objetivas e práticas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva é comum para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática e informática básica) e conhecimentos específicos que variam de acordo com o cargo pretendido.

A prova objetiva será aplicada na cidade de Gaúcha do Norte, nos dias 05 e 6 de novembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do concurso da Gaúcha do Norte.