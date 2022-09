A gestão de pessoas é um conceito adaptável na administração estratégica de uma empresa, independentemente do seu porte, nicho ou segmento de atuação.

Gestão de pessoas: o direcionamento da administração estratégica e flexível

É possível implementar a gestão de pessoas numa empresa de pequeno porte, criando processos para direcionar o capital humano, considerando o nicho do mercado e a volatilidade do fluxo de oferta e demanda.

Retenha talentos de forma orgânica

Uma empresa que realiza a gestão de pessoas tende a crescer de forma orgânica. Sendo assim, essa é uma forma importante de reter talentos e amparar o seu próprio crescimento. Inserir uma cultura orgânica e participativa faz parte da gestão de pessoas, já que uma cultura participativa permite que os colaboradores se manifestem através de sugestões, ideias e melhorias nas entregas feitas pela empresa ao cliente.

Adote uma cultura flexível e participativa

Realizar reuniões brainstorming é uma forma relevante de disseminar uma cultura positiva e participativa, independentemente do porte da empresa. Além disso, a gestão de pessoas numa empresa de pequeno porte deve considerar o crescimento da empresa dentro do seu segmento.

Crie planejados específicos

Dessa forma, é possível implementar benefícios de modo faseado, amparando o crescimento da empresa e motivando as equipes de maneira orgânica. Ademais, implementar um sistema tecnológico também faz parte do direcionamento da gestão de pessoas, já que é possível customizar indicadores e trabalhar com campanhas motivacionais específicas individuais ou coletivas.

Direcione o capital humano de acordo com o crescimento da empresa

Além disso, a empresa que investe na gestão do seu capital humano pode direcionar o seu planejamento de carreira de acordo com a sua possibilidade no momento, elevando os benefícios de forma direta ou indireta.

Implemente melhorias sem elevar seus custos diretos

Uma vez que é possível inserir a flexibilidade horários; permitir que o funcionário se ausente no dia do seu aniversário; realizar campanhas pontuais; premiações em produtos ou dinheiro; dentre outros aspectos que não possuem um custo muito elevado para a empresa, porém que demonstrem aos seus colaboradores a disposição para valorizar o seu capital humano.

Mapeie suas necessidades e administre a empresa de forma orgânica

Sendo assim, é possível entender a necessidade de mapear o seu cenário atual e realizar planejamentos específicos para direcionar a gestão de pessoas, juntamente com outros aspectos da administração empresarial. Dessa forma, é possível direcionar o crescimento de uma empresa de pequeno porte na era digital.