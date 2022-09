A gestão de pessoas é um ponto importante para o funcionamento de uma empresa na era digital, por isso, independentemente do porte da organização, gerir as pessoas faz parte do fluxo empresarial.

Gestão de pessoas: um processo gradual na empresa de pequeno porte

A administração do capital humano é tão importante quanto a administração de outros recursos. Sendo assim, a gestão de pessoas deve ser inserida numa empresa de pequeno porte, ainda que de modo gradual e adaptado. É possível implementar uma gestão de pessoas numa empresa de pequeno porte, para isso, algumas mudanças são necessárias de modo objetivo.

Flexibilize benefícios com custo reduzido

Flexibilizar benefícios é uma opção sem custos para a empresa e que pode ser de grande valia quando o objetivo é valorizar o capital humano. Muitas empresas, principalmente no período pós pandemia, estão admitindo que os funcionários trabalhem em casa de modo híbrido, o que é benéfico para a maior parte deles, já que muitas pessoas conceituam o trabalho Home Office como resolutivo.

Planejamento de carreira

O planejamento de carreira pode ser adaptado para uma empresa de pequeno porte, já que é possível que o funcionário cresça, conforme a empresa ganhar espaço no mercado. Para isso, é necessário um planejamento específico, considerando as possibilidades financeiras da empresa. Contudo, é possível realizar uma pequena escala para que o funcionário cresça, juntamente com a empresa.

Cultura participativa

Implementar uma cultura participativa faz parte do processo de gestão de pessoas, visto que é importante escutar o seu capital humano. Dessa forma, a empresa pode obter informações relevantes para melhorar os seus processos e criar uma atmosfera positiva dentro do seu clima organizacional.

A cultura participativa é multifatorial, no entanto, é possível realizar dinâmicas internas, reuniões brainstorming e considerar as sugestões dos funcionários dentro da rotina de trabalho.

Investir em sistemas tecnológicos

Existe uma relação indireta entre a gestão de pessoas e a melhoria do seu fluxo de trabalho, já que muitas pessoas se sentem mais valorizadas quando a empresa investe em ferramentas que otimizam os seus processos.

Além disso, uma ferramenta tecnológica pode direcionar a gestão, auxiliando na própria gestão de pessoas através de indicadores e dados obtidos em tempo real.

Retenha seu talentos

Portanto, é importante que a gestão de uma empresa de pequeno porte não abdique de gerir as pessoas, já que dessa forma poderá reter seus talentos de forma natural, amparando o seu próprio crescimento dentro do mercado atual.