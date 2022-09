Gestão de tempo em sala de aula: como executar com sucesso?

A gestão de tempo em sala de aula precisa ser feita de uma maneira organizada e equilibrada, a fim de construir uma aprendizagem mais rica para as nossas crianças e adolescentes.

Afinal, sem esse tipo de organização, a rotina pode ficar monótona, difícil de ser concluída e até mesmo muito bagunçada. Portanto, convidamos você para pensar em boas estratégias com a gente. Acompanhe!

Dicas de gestão de tempo em sala de aula

Nós sabemos… Fazer uma boa gestão de tempo em sala de aula não é tão simples assim, especialmente quando precisamos apresentar assuntos mais complexos às nossas crianças. Porém, não podemos desistir de dar uma aula agradável e rica em aprendizagem, concorda? Por isso, vamos juntos pensar em boas estratégias:

1. Conheça os seus alunos

Conhecer os nossos alunos é um excelente ponto de partida. Embora muitos professores tenham centenas de alunos – o que pode atrapalhar na hora de conhecer cada um, ter uma visão mais apurada da rotina e da personalidade dos alunos e da turma é essencial. Afinal, cada criança é única, e poderá aprender de uma forma um pouco diferente.

Reconhecer a personalidade da turma pode lhe ajudar na hora de preparar uma aula que esteja de acordo com as habilidades do grupo. Assim, as chances de aproveitar bem o tempo poderão ser maiores, concorda?

2. Elabore uma aula que intercale exposição, discussão e prática

Considere criar uma aula que intercale uma série de momentos. Isto é, cuidado para não tentar investir em uma gestão de tempo em sala de aula que foque apenas na exposição do conteúdo. O ideal é que chamemos nossos alunos para discussões e atividades práticas. Assim, poderemos dividir a aula em verdadeiros blocos.

3. Considere investir em estímulos diferentes

Os estímulos diferentes, como vídeos, áudios e gravuras podem ajudar na hora de fazer a gestão de tempo em sala de aula. Sabe por quê? Porque, às vezes, mostrar uma ilustração pode poupar muito tempo de nossa explicação, pois é possível mostrar, de uma maneira mais prática, o que se quer dizer. Considere essa possibilidade.

4. Prepare-se para contratempos

Esteja preparado para os contratempos. Às vezes, um determinado assunto pode tomar mais tempo do que você imaginou. Por isso, tenha alguns planos a mais para determinados conteúdos. Por exemplo, se você sabe que o assunto X é complexo, mas você precisa passar o X e o Y em uma determinada aula, considere fazer um resumo de Y para entregar e os alunos lerem em casa, caso não dê tempo de tratar a matéria na escola, retomando as dúvidas na próxima aula.

5. Prepare-se para delegar certos momentos como tarefa de casa

Por fim, para fazer uma gestão de tempo em sala de aula adequada, considere delegar algumas atividades. Isto é, ao invés de querer que os alunos acabem as 20 questões das atividades em sala, permita-os terminar como tarefa de casa. Assim, não é necessário tomar tempo de uma próxima aula para executar as atividades, mas sim, apenas para corrigi-las e comentá-las.

Esperamos que este conteúdo possa ter contribuído de alguma forma. Boa sorte com os seus planos de aula!