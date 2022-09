Gi Group tem mais de 100 vagas de emprego pelo Brasil

A Gi Group, multinacional de origem italiana, anuncia mais de cem vagas de trabalho pelo Brasil. As oportunidades abrangem diferentes áreas da companhia, e para tornar-se um dos colaboradores será fundamental atender todos os critérios estabelecidos da função, além de morar em regiões onde a companhia está contratando. Continue lendo e veja mais detalhes.

Gi Group anuncia novas oportunidades em cidades do Brasil

Há mais de vinte anos atuando no mercado brasileiro, a empresa Gi Group é uma das maiores no setor de recrutamento e seleção. A companhia oferece aos seus clientes consultoria empresarial, treinamentos, administração de cargos temporários, terceirização, seleção e recrutamento, programa de estágio e outsourcing.

As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, além de estarem disponíveis em várias cidades brasileiras. Para garantir a participação no processo seletivo, o interessado deverá atender aos critérios mínimos da função, além de atender todas as atribuições colocadas pela empresa contratante.

Confira agora as posições disponíveis para serem preenchidas conforme colocado na plataforma VAGAS:

Cargo temporário — Auxiliares de Logística — São Paulo;

Motoristas com Carteira de Habilitação categoria D ou E— São Paulo;

Auxiliares de Entregas — São Paulo;

Repositores e Promotores de Vendas — São Paulo;

Técnico em Seguranças do Trabalho nível Júnior — Minas Gerais;

Analista de Recrutamento e Seleção nível Pleno — Nova Lima;

Auxiliar de Logística — Cajamar;

Analista Acadêmico nível Sênior — Londrina;

Analistas de Dados cargo temporário — Londrina;

Atendentes para Loja — São Paulo.

Como enviar seu currículo

Para se cadastrar em uma das oportunidades da recrutadora Gi Group, os interessados devem acessar o site de inscrições e preencher sua ficha de cadastro atentamente, incluindo todos os campos obrigatórios.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no site de inscrições e preencher sua ficha de cadastro atentamente, incluindo todos os campos obrigatórios.