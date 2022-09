Globalização: como o assunto pode ser cobrado nos vestibulares?

Globalização: entenda como o assunto pode ser cobrado nos vestibulares

A Globalização é um fenômeno extremamente atual e que possui como principal característica o fato de estar em constante transformação.

O tópico é extremamente abordado pelos vestibulares brasileiros, tanto em questões de história e de geografia, como em questões de atualidades.

Assim, é fundamental que você compreenda como o tema pode ser cobrado em seu exame. Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão do vestibular da UFAL sobre a Globalização. Vamos conferir!

Globalização: questão da UFAL

(UFAL) Um dos temas mais debatidos na Geografia Humana da atualidade é o da globalização. Sobre esse tema, é incorreto afirmar o que segue:

a) Sua origem pode ser identificada no período mercantilista iniciado, aproximadamente, no século XV.



b) A globalização das comunicações tem sua face mais destacada na rede mundial de computadores, que permite um intenso fluxo de troca de ideias e informações.



c) A globalização das comunicações, paradoxalmente, diminuiu a universalização do acesso a meios de comunicação, apesar da inovação tecnológica. Isso se deve à lógica de mercado do Sistema Capitalista.



d) Os efeitos da globalização no mercado de trabalho são evidentes com a criação de modalidades de emprego para países com mão de obra mais barata voltada à execução de serviços que não exigem alta qualificação.



e) A globalização intensifica o ritmo das mudanças nos meios de produção, tendendo a um aumento de tecnologias limpas e sustentáveis.

Análise:

A resposta correta para a questão do vestibular da UFAL (Universidade Federal de Alagoas) é a alternativa C.

A questão esperava que o candidato fosse capaz de identificar a afirmação incorreta sobre o tema da Globalização dentro todos os itens oferecidos.

Podemos dizer que a alternativa C está incorreta pois a eclosão do fenômeno da Globalização não diminuiu a universalização do acesso a meios de comunicação. O fenômeno foi o responsável por aumentar e expandir o acesso aos meios de comunicação de diversos tipos em todo o mundo.

O candidato deveria ter em mente que uma das principais características da Globalização é o desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação, principalmente a Internet.