Golpe prejudica famílias em R$ 140 mil

Com o decorrer dos anos, o número de golpes aplicados nas redes sociais vem ganhando cada vez mais destaque. Dentre as últimas novidades, uma agência de turismo que vendia passagens aéreas é acusada de aplicar um golpe em dezenas de turistas.

Os clientes perceberam o golpe ao não receber os vouchers às vésperas da data prevista para embarque, os prejuízos dos clientes chegaram a R$ 140 mil. Uma das vítimas dos bandidos foi uma corretora de imóveis do Rio Grande do Norte, Renata Bandeira Marques. A corretora deveria ter realizado a viagem no dia 5 de maio para Cancún, no México, em uma viagem adiada por mais de dois anos devido à pandemia de covid-19.

“A gente recebeu uma nota extrajudicial da agência informando que a gente não ia poder viajar. A gente vinha relatando [para a agência] que a gente precisava dos vouchers, porque queria organizar, deixar tudo prontinho. A gente pagou R$ 16 mil e até hoje está por isso”, contou a mulher, em entrevista ao “Fantástico”, no último domingo.

Outros golpes da mesma empresa

Não foi apenas a Renata que denunciou problemas com a TC Viagens & Turismo, que tem CNPJ inscrito em São Paulo. A empresa também vendeu pacotes falsos para um grupo de mais de 30 pessoas, estas viajaram para comemorar o casamento de um casal de amigos.

Contudo, mais de dois anos após a compra se passaram e o relacionamento entre os noivos acabou, deixando apenas o prejuízo pela viagem, que soma R$ 140 mil. “A gente resolveu fazer uma viagem de lua de mel no nosso casamento. Resolvemos chamar amigos e alguns padrinhos pra fazer essa viagem para Cancún. Todo mundo pagou a viagem e aí veio a pandemia”, contou o ex-casal, em condição de anonimato, também ao programa da TV Globo.

“No nosso grupo tinham pessoas de outros estados que já tinham se programado para estar em São Paulo antes”, completaram os clientes, destacando que o prejuízo incluiu também as passagens para os convidados irem até o ponto de embarque para o México, já que mesmo após o término, os amigos ainda pretendiam viajar para o destino paradisíaco.

Diversos casos

O casal informou ainda que, Tatiane Silva, filha da dona da empresa, era a responsável por se comunicar com os clientes. Devido aos longos períodos sem dar respostar, ela alegou que teve internações por problemas psicológicos, como síndrome do pânico e depressão.

Mais vítimas conversaram com a equipe do Fantástico relatando dívidas acima de dezenas de milhares de reais, além da falta de respostas dos responsáveis pela agenda. O contador Ivaldo Alves de Souza perdeu R$ 10 mil em passagens compradas com a agência, enquanto a empresária Janaína Tozi perdeu R$ 50 mil em pacotes para a Disney e para Cancún, para onde iria com os filhos e o marido.

A empresária informou que recebeu uma notificação extrajudicial 48 horas antes de ir para o México, informando que a empresa estava impossibilitada de oferecer o serviço. Janaína percebeu o golpe após experiências bem-sucedidas com a TC Viagens com passagens para Gramado e Porto de Galinhas.