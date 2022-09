Goodyear recruta estudantes em São Paulo

A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, está recrutando estudantes em São Paulo. As chances são para diversas áreas, incluindo Finanças, Engenharia, Jurídico, Manufatura, Recursos Humanos, Supply Chain, Vendas, Comunicação e Marketing.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados, em 2023, a partir do penúltimo ano da graduação de cursos nas áreas de humanas ou exatas, com disponibilidade para estagiar seis horas diárias (30 horas semanais) em uma das unidades da empresa, localizadas nas cidades de Americana (SP), Santa Barbara D’Oeste (SP) e São Paulo (SP).

O programa tem duração de até dois anos, período no qual os contratados passarão por treinamentos e capacitações, além de um programa de desenvolvimento construído sob medida para acelerar ainda mais o seu desempenho profissional. De acordo com a empresa, um dos diferenciais do programa de estágio é que os estagiários têm a oportunidade de apresentar um projeto aplicável aos negócios da companhia, sempre com a orientação dos gestores.

A Goodyear oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como programa de assistência aos associados, vale transporte, convênio para desconto em medicamentos, parceria com o Gympass, acesso a produtos com desconto, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, estacionamento, vale transporte, fretado ou reembolso de km, vale refeição, entre outros. É importante notar que os benefícios podem variar de acordo com a unidade de atuação.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis no programa têm até 23 de setembro de 2022 para efetivar a candidatura pelo site: www.ciadeestagios.com.br/vagas/goodyear.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem testes online, entrevistas com a Companhia de Estágios, painel online e entrevistas com gestores. A previsão é que os contratados iniciem sua carreira na empresa em março de 2023.