Google Workspace: dicas para ser mais produtivo em seu home office

O Google Workspace é uma plataforma destinada ao uso profissional com inúmeros aplicativos, capazes de tornar o trabalho muito mais eficiente e produtivo. Ademais, ele pode ser utilizado por empresas, promovendo a interação de todos os colaboradores do negócio, de uma maneira prática e facilitada.

Todavia, través da plataforma, pode-se empregar ferramentas como e-mail comercial, videoconferência, armazenamento na nuvem, compartilhamento de arquivos, planilhas e documentos, integrando a organização e oferecendo mecanismos que permitem a conexão entre todos os usuários e funcionários da empresa.

Pode-se acessar os apps do Workspace via celulares, computadores e tablets. As ferramentas disponibilizadas são o Docs, Gmail, Drive, Vault, Planilhas, Forms, Agenda, Meet, apresentações e o chat. Aliás, estes aplicativos tornam as tarefas e os serviços corporativos muito mais simples e eficazes.

Anteriormente chamado de G-Suíte, o Google Workspace é uma plataforma empresarial que pode ser aplicada por pequenas, médias e grandes organizações. Analogamente, são ferramentas que proporcionam uma série de benefícios como a organização de processos de gestão, armazenamento de dados e muito mais.

Gmail

A empresa que tem o acesso ao Google Workstation pode operar um e-mail corporativo, seguro, prático e com um domínio próprio. Através dele é possível também a criação de grupos, integração com o Google Drive, busca inteligente, entre outros. Em síntese, ele pode ser empregado por diversos dispositivos e tem a vantagem de não mostrar anúncios.

Google Drive

O Google Drive pode ser muito útil para a empresa, pois permite um armazenamento em uma central de todos os documentos, fotos e vídeos, podendo ser acessados de qualquer lugar através de navegadores e de aplicativos. Com ele pode-se fazer o download ou o upload de quaisquer tipos de arquivos.

Google Vault

O Google Vault é uma ferramenta de administração de dados e e-discovery que permite a criação de regras para a conservação e armazenagem de documentos. Com ele é possível pesquisar e exportar informações dos usuários do Workspace. Podemos destacar uma interação com o Gmail, Drive, Chat, Meet e mensagens.

Documentos, planilhas e apresentações

O Workstation permite a utilização de documentos de texto, planilhas e apresentações de vídeo a partir de um navegador ou de um dispositivo móvel. Com ele os colaboradores da empresa conseguem trabalhar com os documentos em tempo real. É possível inclusive o uso do mesmo arquivo simultaneamente por parte dos funcionários.

Google Forms

Esta é uma ferramenta do Google Workspace que permite a realização de pesquisas direcionadas. Com o Google Forms é possível organizar eventos e coletar dados a partir de um formulário. Todavia, uma das facilidades do aplicativo é a sua utilização em redes sociais, sites e e-mails.

Google Agenda

Com estae aplicativo, os colaboradores e os gestores da empresa conseguem acompanhar e priorizar os serviços diários, ter acesso às tarefas de colegas de trabalho, receber lembretes de eventos, entre outros. Além disso, o usuário consegue mandar convites para os colegas por e-mail, para a realização de reuniões.

Dicas para ser mais produtivo no home office

Com o Workspace é possível criar grupos de trabalho com os colaboradores da empresa através de contas de e-mail. Para tal, deve-se enviar um convite para os funcionários permitindo o acesso ao grupo.

Pode-se também criar uma sala no Hangouts Chat, onde os colaboradores do Workspace se conectam e conversam sobre as suas atividades e tarefas. Desse modo, o usuário adiciona os colegas através de seus e-mails ou por seus perfis.

Com o Google Drive os colaboradores da empresa, mesmo estando em home office, podem compartilhar inúmeros tipos de arquivos e pastas relativos à corporação. Dessa forma, os usuários poderão visualizar documentos, textos, planilhas, apresentações, e muito mais.

Utilizando o Google Agenda o profissional que atua no trabalho remoto pode organizar encontros e videoconferências, adicionando os participantes, que receberão um aviso sobre seus compromissos. Em suma, é uma maneira de organizar o dia a dia mesmo estando longe do escritório da empresa.

Com as videoconferências do Google Hangouts Meet, o trabalhador que atua fora da organização pode participar de reuniões, inclusive realizando apresentações. É um aplicativo restrito ao workspace, prático, ágil e bastante útil.

O Google Workspace oferece inúmeras vantagens aos seus usuários. Em conclusão, podemos destacar a flexibilidade, disponibilidade do serviço, integração e colaboração dos funcionários da empresa, acesso a diversas ferramentas capazes de aumentar a produtividade dos colaboradores e dos gestores do negócio.