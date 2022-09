Governo ainda estuda antecipar o calendário de setembro

Tomando como base as informações oficiais do Governo Federal, é possível dizer que o Auxílio Brasil será retomado no próximo dia 19 de setembro. Entretanto, o Ministério da Cidadania ainda não descartou por completo a possibilidade de antecipar o calendário de pagamentos ainda para a primeira quinzena do mês.

Em regra geral, o Auxílio Brasil do Governo Federal é pago sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Contudo, em agosto, o Planalto decidiu subverter a regra e realizou as liberações entre os dias 9 e 22. Para tanto, eles publicaram uma portaria no Diário Oficial da União (DOU) pacificando a alteração.

O documento publicado falava apenas na antecipação das datas para este mês de agosto. Assim, ao menos em tese, os repasses dos meses setembro, outubro, novembro e dezembro seguiriam as mesmas datas que já estavam previstas oficialmente. Para que elas também sejam alteradas, seriam necessários novos decretos.

Na manhã desta quinta-feira (8), o jornal Folha de São Paulo publicou um bastidor que aponta que membros do Ministério da Cidadania ainda não desistiram completamente da ideia de antecipar o calendário de setembro. Em caso de mudança, a pasta deve fazer a divulgação da informação em seus canais oficiais.

Até segunda ordem, o calendário que segue valendo é o que se vê abaixo:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0

Novas entradas

Para o próximo mês de setembro, o Governo Federal ainda não divulgou mais detalhes sobre as liberações. De toda forma, informações da imprensa dão conta de que o plano do Ministério é inserir mais de 800 mil pessoas de uma só vez.

Caso a informação se confirme, o Auxílio Brasil atingirá a marca de 21 milhões de atendidos. Seria um novo recorde, considerando não apenas o histórico do programa social, como também o do antigo Bolsa Família, que chegou ao fim no ano passado.

Vale lembrar que o Governo Federal conseguiu quebrar o recorde justamente neste último mês de agosto. Nas liberações mais recentes, estima-se que mais de 20 milhões tenham recebido o dinheiro. Estamos falando de um aumento de 2,2 milhões de pessoas em relação aos repasses de julho.

Novas exclusões no Auxílio

Se, por um lado, novas entradas são esperadas, o mesmo também pode-se dizer das exclusões. O Ministério publicou uma nova portaria no Diário Oficial da União (DOU) justamente para oficializar a prática do pente-fino.

Em resumo, pessoas que já fazem parte do Auxílio Brasil, mas que não cumprem mais todas as regras de permanência no programa social, serão excluídas do projeto. A informação deverá ser divulgada no app oficial do Auxílio.

As regras de entrada e de permanência no programa seguem as mesmas. É preciso ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico, além de se manter dentro das linhas delimitadas para a renda per capita. Hoje, o máximo permitido é de R$ 525.