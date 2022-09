Governo aumenta os gastos com publicidade para o Auxílio

O Governo Federal decidiu investir pesado nas publicidades envolvendo os pagamentos do programa Auxílio Brasil. Segundo informações obtidas pelo jornal O Globo por meio da Lei de Acesso à Informação, as despesas com este setor aumentaram em mais de 10 vezes considerando apenas o último mês de junho.

Os dados do Governo apontam que foram gastos R$ 2 milhões com publicidade sobre o Auxílio Brasil nos meses de abril e maio. Em junho, este valor pulou para a casa dos R$ 36 milhões. A partir de julho, os gastos zeraram porque a lei eleitoral não permite este tipo de publicidade durante o período de campanha.

Segundo as informações publicadas pelo jornal, durante todo o ano de 2022, o Governo Federal gastou R$ 36 milhões com publicidade. Estima-se que 77% deste valor tenha sido distribuído apenas em junho. Vale lembrar que foi justamente nesta época que o Planalto estava em discussão para aumentar o patamar do benefício para R$ 600.

Dos R$ 36 milhões gastos pelo Governo com propagandas sobre o Auxílio Brasil, R$ 2,6 milhões foram usados nos pagamentos das produções destas peças publicitárias. Outros R$ 34 milhões foram usados para custear a exibição das propagandas. A Globo foi uma das empresas mais beneficiadas, já que costuma registrar mais audiência.

De todo modo, nem todo o dinheiro estava na exibição de propagandas na TV e no rádio. O governo também usou boa parte do orçamento com publicidade para bancar mais de 2,2 milhões de propagandas externas. São os casos de banners, outdoors e até mesmo propagandas em meios de transporte como ônibus e metrôs, por exemplo.

Auxílio eleitoral?

Embora os gastos com a publicidade envolvendo o Auxílio Brasil tenham aumentado neste ano, membros do Governo Federal são unânimes ao afirmar que não há interesse eleitoral. Em geral, eles afirmam que o aumento parte apenas de uma preocupação com os mais pobres.

Dados mais recentes do Instituto de Pesquisas Datafolha apontam que 90% dos usuários do Auxílio Brasil defendem a manutenção do valor do benefício em R$ 600 em 2023. Já para 5% deles, o patamar deve voltar a ser de R$ 400.

Cerca de 45% dos usuários do programa dizem que o ex-presidente Lula (PT) tem mais chances de manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600. Logo depois vem Bolsonaro, que foi a resposta de 40% dos usuários.

Pagamentos são retomados

Nesta segunda-feira (19), o Governo Federal retoma oficialmente os pagamentos do programa Auxílio Brasil. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Até o próximo dia 30 de setembro, a expectativa é de que mais de 20,65 milhões de pessoas recebam os valores do benefício. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de liberações do projeto social. Confira:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0