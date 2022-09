Governo conclui pagamentos de setembro

O Governo Federal conclui oficialmente nesta sexta-feira (30), os pagamentos de setembro do programa Auxílio Brasil. O grupo que fecha as liberações é formado pelas pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 0. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã.

Em setembro, as liberações do benefício tiveram início ainda no último dia 18. De lá até aqui, o saldo já foi oficialmente liberado para mais de 20,65 milhões de pessoas. O Ministério da Cidadania aponta que este é o número recorde na história do programa. Entre agosto e setembro, mais de 450 mil foram adicionados.

Pelo segundo mês consecutivo, todos os usuários que fazem parte do projeto social tiveram o direito de receber o patamar mínimo de R$ 600. Caso o cidadão tenha recebido menos em sua conta, precisa entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para entender o que aconteceu com a outra parte da quantia.

As pessoas que já estão com o dinheiro na conta poupança social digital, podem movimentar o benefício através do app do Caixa Tem. Pelo aplicativo, é possível fazer compras com o cartão virtual e até mesmo gerar um código para saque. Também é possível sacar a quantia através dos cartões do Auxílio Brasil e do antigo Bolsa Família.

O cidadão que ainda não movimentou o saldo, ainda tem um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para usar o dinheiro de alguma forma. O hiato de tempo começa no exato dia do depósito do benefício em sua conta. Quem não realizar nenhuma movimentação neste prazo, poderá ter o saldo retomado pelo Governo Federal.

Auxílio Brasil em outubro

Com o fim dos pagamentos de setembro, os olhos dos usuários já se voltam para o mês de outubro. As próximas liberações terão início no dia 18. De toda forma, vale lembrar que o Governo avalia a possibilidade de antecipar esta data.

O número de usuários também pode subir em relação ao que se viu no mês de setembro. O Ministério da Cidadania vem sinalizando que pode inserir mais pessoas para os próximos meses, desde que elas sigam todas as regras de entrada.

Para ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, é necessário ter uma renda per capita que vá de R$ 0 até R$ 210 em todos os casos.

2023

Até o final deste ano, os R$ 600 do Auxílio Brasil estão oficialmente garantidos. A questão agora é descobrir o que vai acontecer com o valor do programa a partir do ano de 2023. Até aqui, não há nenhuma informação oficial neste sentido.

Em agosto, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o plano de orçamento para o ano de 2023. O documento aponta que o valor do Auxílio Brasil vai cair dos atuais R$ 600 por família para R$ 405 já a partir de janeiro.

De todo modo, uma decisão sobre este assunto dependerá necessariamente do presidente que será eleito nas eleições deste ano. Os principais candidatos, incluindo o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmam que manterão ou até poderão elevar o valor do benefício a partir de 2023.