Governo decide não antecipar calendário de setembro

Depois de um período de algumas semanas sem tomar uma decisão, o Governo Federal bateu o martelo sobre o calendário de setembro do programa Auxílio Brasil. As datas não serão mais antecipadas, e os dias de liberações seguirão os mesmos que já estavam agendados anteriormente, com os repasses começando no dia 19.

Existia toda uma expectativa em relação ao calendário de liberação do Auxílio Brasil no mês de setembro. Até esta quinta-feira (8), o Governo Federal deixava uma clima de suspense no ar. Informações de bastidores davam conta de que uma antecipação dos pagamentos não estava completamente descartada.

No mês de agosto, o Governo Federal decidiu antecipar o calendário para mais de 20 milhões de pessoas. As liberações aconteceram logo na primeira quinzena. A mudança ocorreu depois de anos de um sistema que costuma fazer os depósitos sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Era assim que o programa funcionava desde quando se chamava Bolsa Família.

Em agosto, o Governo alegou que a antecipação era importante porque a maioria das pessoas recebiam as suas despesas no início do mês. Informações de bastidores apontam para uma outra direção. Aliados diziam internamente que a mudança no calendário tinha o objetivo de distanciar ainda mais o programa do seu antecessor, o Bolsa Família.

Fato é que a mudança de agosto se estabeleceu através de uma publicação no Diário Oficial da União (DOU). O documento se referia apenas ao mês específico. Caso o Governo Federal decidisse alterar também as datas de setembro, deveria fazer uma segunda publicação no Diário, o que não aconteceu em tempo hábil.

Calendário definitivo

Com a definição pela não antecipação do calendário, o Governo Federal indica que os repasses de setembro começarão mesmo a partir do próximo dia 19. As datas seguem respeitando o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0

O Governo Federal ainda não deixou claro se poderá antecipar os calendário de outubro, novembro e dezembro deste ano. Até segunda ordem, a ideia é que eles devem seguir a lógica de liberações sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês.

O Auxílio Brasil

Oficialmente, o Ministério da Cidadania ainda não divulgou o número de usuários do Auxílio Brasil em setembro. De acordo com informações, o plano é inserir mais de 800 mil pessoas, o que elevaria a totalidade de beneficiários para os 21 milhões.

Os valores já estão confirmados. Segundo o Ministério da Cidadania, seguirá valendo a ideia de que cada um dos usuários precisa receber ao menos R$ 600. O patamar pode até ser maior a depender da soma dos benefícios internos, mas nunca menor.

O dinheiro do Auxílio Brasil em setembro, mais uma vez, será depositado na conta poupança social digital, e poderá ser movimentado pelo app Caixa Tem. A movimentação também é permitida através do cartão do antigo Bolsa Família ou do Auxílio Brasil.