GPA tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Um dos maiores grupos varejistas do país, o GPA, tem novas oportunidades de trabalho para profissionais de diferentes regiões do Brasil. Oferecendo novas oportunidades de trabalho, a empresa está buscando profissionais responsáveis, que queiram crescer dentro da área escolhida e prestem o melhor atendimento aos clientes. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações e vagas disponíveis.

GPA divulga novas posições de trabalho em cidades do Brasil

Presente em todas as regiões do Brasil, a empresa GPA faz parte do Grupo Casino, onde estão concentradas as maiores redes e marcas do varejo nacional e internacional, dentre as mais conhecidas destacam-se: Pão de Açúcar, Compre Bem e Extra. Atualmente conta com mais de oitocentas unidades ativas, liderando o e-commerce da Colômbia e do Brasil.

Buscando preencher seu quadro de funcionários, novas vagas de trabalho estão disponíveis para profissionais que encontrarem uma posição de acordo com seu perfil e que almejam o crescimento dentro da área escolhida.

Confira agora as oportunidades e regiões que foram divulgadas através da plataforma InfoJobs:

Operadores de Caixa (Jovem Aprendiz) — São Vicente;

Setor de Logística (Jovem Aprendiz) — São Paulo;

Operadores de Caixa (Jovem Aprendiz) — Santos;

Atendentes para a Loja — Ubatuba;

Chefe de Operações — Recife;

Carne e Aves (Chefe de Seção) — Carapicuíba;

Assistentes para Recursos Humanos — Guarulhos;

Açougueiros — Todas as Regiões do estado de São Paulo.

Como enviar seu cadastro

Para fazer parte da equipe de uma das mais relevantes empresas nacionais, a GPA, o interessado deverá atender aos critérios colocados dentro da posição desejada e morar em regiões próximas da unidade contratante. Para preencher sua ficha cadastral basta acessar a página de inscrições.

