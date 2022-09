GRANDE Concurso para trabalhar no SAMU em 2022: vagas distribuídas em diversas cidades, inscreva-se

Uma grande oportunidade. As inscrições do concurso para trabalhar no SAMU 192 estão abertas em diversas cidades. De acordo com as regras da seleção, são mais de 200 vagas abertas, com salários que variam entre R$ 1.698,79 e R$ 10.880,29.

Ademais, segundo o edital do concurso, as chances são para candidatos de níveis médio, técnico e superior. Quer saber mais? Então, acompanhe a matéria e fique por dentro para garantir a sua vaga!

Em primeiro lugar, vale ressaltar que uma boa parte das vagas exige registro no conselho de classe respectivo. Contudo, há oportunidades para áreas que não necessitam de formações específicas.

Neste momento, vale destacar que o pagamento da taxa de inscrição fica sob responsabilidade do candidato, ou seja, as inscrições não serão aceitas gratuitamente.

Concurso com vagas abertas para trabalhar no SAMU

A princípio, é importante destacar que essa oportunidade de emprego está aberta através do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – o Consamu. Conforme informado anteriormente, são mais de 200 vagas, mais formação de cadastro reserva (convocação conforme necessidade). As oportunidades são para 13 cidades da região, veja:

Cafelândia

Motorista de Ambulância (1)

Capitão Leônidas Marques

Técnico em Enfermagem SAMU (1)

Cascavel

Agente Administrativo (20)

Contador (Cr)

Enfermeiro (17)

Farmacêutico (2)

Fisioterapeuta (Cr)

Médico (18)

Motorista de Ambulância (8)

Rádio Operador (4)

Técnico Auxiliar de Regulação Médica-TARM’S (4)

Técnico em Enfermagem (64)

Técnico em Farmácia (3)

Técnico em Segurança do Trabalho (Cr)

Corbélia

Motorista de Ambulância (1)

Técnico de Enfermagem (2)

Guaíra

Enfermeiro (Cr)

Médico (9)

Técnico de Enfermagem (6)

Marechal Cândido Rondon

Enfermeiro (5)

Farmacêutico (1)

Médico (5)

Motorista de Ambulância (Cr)

Técnico de Enfermagem (11)

Palotina

Motorista de Ambulância (1)

Técnico de Enfermagem (2)

Quedas do Iguaçu

Enfermeiro (1)

Médico (2)

Motorista de Ambulância (1)

Técnico de Enfermagem (1)

Santa Helena

Médico (1)

Motorista de Ambulância (1)

São José das Palmeiras

Motorista de Ambulância (1)

Terra Roxa

Técnico de Enfermagem (2)

Toledo

Agente Administrativo (5)

Assistente Social (1)

Enfermeiro (5)

Farmacêutico (Cr)

Médico (11)

Nutricionista (1)

Técnico de Enfermagem (15)

Três Barras do Paraná

Motorista de Ambulância (Cr)

As remunerações iniciais variam a depender do cargo e carga horária. Os aprovados receberão entre R$ 1.698,79 e R$ 10.880,29. O concurso CONSAMU PR 2022 tem validade de um ano, podendo prorrogar por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Provas concurso CONSAMU PR 2022

As provas estão previstas para 23 de outubro. O certame vai contar com três etapas a depender do cargo escolhido são elas: prova objetiva, eliminatória e classificatória avaliação de títulos, fase de caráter classificatório, apenas para os cargos de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia e Técnico em Segurança do Trabalho e aptidão física para os cargos de Enfermeiro, Médico, Motorista Socorrista e Técnico em Enfermagem.

Nas provas objetivas serão cobrados assuntos voltados às seguintes disciplinas: língua portuguesa, matemática, informática, noções de direito constitucional e administrativo, noções de ética e cidadania e conhecimentos específicos . O gabarito preliminar está previsto para 24 de outubro. Acesse o edital completo aqui.