Grant Thornton recebe inscrições para programa de trainee

Em busca de uma vaga de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Grant Thornton, empresa do ramo de auditoria, consultoria e tributos, está recebendo inscrições para seu programa de trainee. tão abertas as inscrições da Grant Thornton para seu novo programa de trainee.

Ao todo, são 250 vagas destinadas a jovens estudantes do ensino superior ou técnico, matriculados a partir do 2º semestre de diferentes cursos e áreas do conhecimento. Também são aceitos talentos recém-formados nos cursos de ciências contábeis, administração de empresas, direito, economia, engenharias e cursos da área de tecnologia.

Todos os candidatos devem ter conhecimento básico no idioma inglês, mas espanhol também será considerado um diferencial competitivo.

A empresa oferece aos contratados uma rede de apoio e oportunidades de aprender na prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula. Durante o programa, os trainees terão acesso a um amplo programa de desenvolvimento de carreira adequado aos seus objetivos e às áreas de negócio da empresa, além da oportunidade de trabalhar diretamente com profissionais de referência no mercado.

A Grant Thornton destaca, ainda, que mantém uma cultura de aprendizado e crescimento contínuo, encorajando seus profissionais a aproveitar oportunidades e atingir todo o seu potencial.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página do programa para cadastrar currículo. A seleção será dividida em cinco etapas, que incluem testes on-line comportamentais, questionário de aderência a área, entrevista virtual com People&Culture e entrevista final com a liderança da área específica de atuação.

Clique aqui para se inscrever.