Grupo Brasil Forte abre vagas de emprego em dois estados

O Grupo Brasil Forte está com oportunidades de trabalho abertas em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nas cidades de Belo Horizonte, Nova Friburgo e Três Rios. A empresa é do ramo de facilities, segurança e engenharia. Conheça os cargos divulgados a seguir e como se inscrever.

Grupo Brasil Forte tem oportunidades de trabalho em Minas Gerais e Rio de Janeiro

Há algumas vagas que não exigem experiência, mas no caso, por exemplo, da função de zelador, é preciso ter disponibilidade de horário, ter feito o curso de combate a incêndio e Ensino Médio completo. Além disso, elas são abertas para pessoas com deficiência.

A empresa fornece, além do salário, alguns benefícios como vale transporte e vale alimentação. Veja abaixo todos os cargos disponíveis:

Zelador;

Copeira;

Recepcionista Bilíngue – Pcd;

Auxiliar de Serviços Gerais.

Como se candidatar

O Grupo Brasil Forte está há 18 anos em atuação no país, sempre se comprometendo a oferecer os melhores serviços aos seus clientes. A empresa fornece solução para vários segmentos como de Educação, de negócios, indústrias, comercial, saúde, municipal e governamental.

Então, não deixe passar a oportunidade de formar parte desta equipe. Se caso tenha se interessado por alguma vaga, acesse o site de inscrição.

Após isso, encontre o cargo desejado, leia com atenção todas as exigências e atribuições e, caso o seu perfil seja o que a empresa está buscando, clique em “Candidatar-se para a vaga”. Por último, complete o seu cadastro na plataforma com as suas informações pessoais.

