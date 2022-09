Grupo Enxuto abre vagas de emprego em São Paulo e região

O Grupo Enxuto, referência em minimercado inteligente, abre novas oportunidades de trabalho para o estado de São Paulo e região. Um dos principais requisitos para ser contratado será trabalhar bem em equipe, prestar um excelente atendimento aos clientes e ter o propósito de crescer profissionalmente junto com a companhia. Continue lendo e veja todas as informações para o cadastro.

Grupo Enxuto anuncia novas contratações para São Paulo e região

Presente no Brasil desde o ano de 1963, o Grupo Enxuto é uma das principais empresas de varejo no país. A companhia possui lojas em diversas cidades, entre elas Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Cosmópolis e Campinas, totalizando 20 unidades ativas que oferecem aos seus clientes vários produtos de marca própria, além de disponibilizar compras online para facilitar a vida dos consumidores. Confira as regiões e oportunidades abertas para cadastro:

Auxiliares setor Perecível — Campinas e Cosmópolis;

Auxiliares setor das Padarias (pizzas) — Rio Claro;

Auxiliares setor das Cozinhas (sushi) — Limeira;

Auxiliares setor das Cozinhas Rotisserie — Rio Claro;

Auxiliares setor das Cozinhas Rotisserie — Limeira;

Auxiliares setor das Cozinhas e Refeitórios — Cosmópolis;

Auxiliares setor dos Açougues — Rio Claro;

Atendentes setor de Lojas — Campinas;

Assistentes para os Setores — Campinas;

Analistas de Processos — Campinas;

Açougueiros — Rio Claro;

Balconistas para o Perecível — Cosmópolis;

Auxiliares setor Financeiro — Campinas;

Setor de TI (Banco de Talentos) — Campinas;

Programa Jovem Aprendiz (Banco de Talentos) — Limeira;

Estoquistas de Depósito — Cosmópolis;

Jovem Aprendiz — Sumaré;

Operadores para Caixas Intermitentes — Cosmópolis;

Operadores setor de Logística — Sumaré;

Recepcionista para os Atendimentos aos Clientes — Cosmópolis.

Como se candidatar

Para ser um dos colaboradores do Grupo Enxuto, será necessário ler atentamente todos os critérios da função pretendida e cadastrar por meio remoto seu currículo profissional no site de inscrições.

