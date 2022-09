Grupo Moura abre vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Moura está com oportunidades de trabalho abertas em diversas regiões do país, como Jaboatão dos Guararapes, Belo Jardim, Ribeirão Preto, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, São Paulo, Rio de Janeiro, Barueri, Contagem, Itapetininga, Carambeí e Florianópolis.

Grupo Moura tem oportunidades de trabalho abertas em várias partes do país

O requisito da maioria das vagas é já possuir experiência comprovada na área. No entanto, existem diversas oportunidades para estagiários nas mais diversas áreas como psicologia, gestão, comercial, administração, mecânica, entre outras.

A empresa também oferta os seguintes benefícios: TOTALPASS, assistência médica, cesta básica, assistência odontológico, prêmio de vendas de até 100%, seguro de vida, veículo corporativo e vale refeição. Veja todos os cargos disponíveis a seguir:

Supervisor Contábil;

Ana. de Desenvolvimento Organizacional;

Vendedor Externo;

Ana. de Engenharia de Projetos;

Téc. de Instalação;

Assistente Fiscal;

Vendedor;

Ass. Técnico;

Estágio em Psicologia;

Auxiliar Técnico;

Estagiária (o) de Gestão de Pessoas;

Aux. Téc. de Bateria;

Estágio Comercial;

Estágio Administrativo;

Motorista de Caminhão;

Estagiário de Mecânica;

Banco de Talentos – Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD;

Estagiário Técnico;

Comprador PL;

Estagiário de Operações;

Consultora Comercial Baterias Pesadas;

Desenvolvedor (a) SAP ABAP PI PO;

Consultor (a) de Gestão de Vendas – SP;

Desenvolvedor (a) ABAP PL;

Consultor(a) de Projetos;

Consultor de Negócios – Estacionárias.

Veja também: Banco Original mais de 25 vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Envie o seu currículo para trabalhar no Grupo Moura acessando o site inscrição e faça o seu cadastro na plataforma se ainda não tiver um. Depois de preencher todas as informações, a guarde o contato da empresa.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.