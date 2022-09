Grupo Moura abre vagas de emprego pelo país

O Grupo Moura, bem-sucedido no mercado de produtores de energia na América Latina, oferece oportunidades de emprego por todo o Brasil. Os interessados devem verificar a disponibilidade de vagas em sua região e sua capacidade técnica em executar os serviços.

Grupo Moura abre novas vagas de emprego por todo Brasil: conheça as regiões

A empresa é voltada para a produção e distribuição de baterias e orienta os seus negócios de maneira sustentável e através do diálogo com colaboradores e clientes. Dessa forma, o Grupo Moura inova e cresce no mercado de baterias com o “Jeito Moura” de empreender.

Com sede em Pernambuco, a empresa possui seis fábricas no Brasil e conta com 10.000 funcionários por todo o Brasil. Como forma de crescer e inovar no mercado, o Grupo Moura abriu vagas de emprego em estágio e efetivo. Além de oferecer oportunidades para o cadastro em seu Banco de Talentos. Na lista abaixo, conheça algumas oportunidades de emprego em várias regiões do Brasil:

Banco de Talentos:

Estágio:

Comercial na Bahia;

Administrativo em Minas Gerais;

Técnico para Laboratório em São Paulo;

Gestão de Pessoas em Contagem;

Efetivo:

Consultor de Negócios em São Paulo;

Auxiliar Técnico de Bateria no Paraná;

Assistente Técnico em Pernambuco;

Técnico de Instalação em Barueri.

Como trabalhar no Grupo Moura

Para conhecer outras vagas de emprego e inscrever-se nas vagas citadas acima, acesse o site da empresa e faça o seu pré-cadastro na plataforma Gupy. Após o pré-cadastro, aguarde o contato da empresa para participar dos próximos passos do processo seletivo.

